"Seguimos siendo un equipo campeón del mundo", destaca Hamilton sobre Mercedes

El piloto británico Lewis Hamilton aclaró que Mercedes "sigue siendo un equipo campeón del mundo" pese al protagonismo perdido en las últimas dos temporadas a manos de Red Bull, escudería del titular de la categoría, Max Verstappen.

"Seguimos siendo un equipo campeón del mundo, tenemos gente increíble que ha estado con nosotros en este viaje. Siempre tenemos que hacernos responsables, todos y cada uno de nosotros", explicó Hamilton al aludir a la irregular campaña de Mercedes en los últimos dos años.

En declaraciones al sitio especializado "Car and Driver", el británico advirtió: "Todos tenemos que analizar cómo hacemos las cosas y cómo las hacemos mejor. Para mí, eso es algo muy importante, porque si tenés un grupo de personas que están muy estancadas en sus costumbres y no cambian, te quedás en esa zona de no competitividad".

Hamilton dijo también que "es imposible" comparar a Mercedes con McLaren la escudería en la que se inició y sostuvo que "no se puede compararnos con McLaren; hemos ganado ocho títulos mundiales en los últimos 10 años".

"McLaren es como un hogar antiguo para mí -agregó el piloto inglés- una vieja familia, así que siempre estoy pendiente de ver dónde están y espero que resuelvan las cosas y vuelvan a ser el equipo que una vez fueron, el equipo por el que los conocí en mis primeros días y antes de eso".

Con información de Télam