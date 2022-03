"Julián Álvarez es un jugador para el City", afirmó el DT Josep Guardiola

El entrenador español de Manchester City, Josep Guardiola, afirmó hoy que el delantero Julián Álvarez, hasta junio en River Plate, es un futbolista para el estilo pregonado en el conjunto inglés, que compró su pase.

"Si lo contratamos es para tenerlo con nosotros. Hay una cuestión fundamental: creemos que es un jugador para nosotros. Julián huele gol y el gol vale dinero. En el City lo vieron como una oportunidad a futuro, en la próxima pretemporada estará con nosotros", aseguró el DT en el podcast "La primera jugada".

"Lo veo por TV pero quiero verlo en el césped con sus compañeros, con lo que nosotros queremos que haga... Si no estuviéramos convencidos no lo habríamos comprado. Lo queremos sí o sí. Los informes que tenemos son excepcionales. Como se mueve en espacios cortos y cómo define es algo muy difícil de encontrar", avisó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Álvarez, de 22 años, fue comprado este año por 21 millones de euros aunque continuará cedido hasta mitad de año en River.

Por otro lado, Guardiola reiteró sus elogios a Marcelo Gallardo: "Me gusta y admiro mucho la consistencia en el tiempo. Estar en una liga competitiva, en una Libertadores... estar tanto tiempo".

"Le venden jugadores y sigue estando ahí. No lo conozco, no he podido charlar nunca con él, no he estado en el Monumental para ver un partido como para tener un análisis profundo, pero el hecho de estar tanto tiempo ahí es porque hay algo. Si rascas allí, algo hay. Si no, no puede ser", cerró Guardiola.

Con información de Télam