AEK Atenas, del "Pelado" Almeyda, gana y sigue arriba en la Superliga de Grecia

AEK Atenas, equipo que orienta el DT argentino Matías Almeyda, superó hoy por 3-1 a Aris Salónica y continúa comandando las posiciones de la Superliga de fútbol de Grecia, al jugarse la cuarta fecha de la zona Campeonato de la competencia.

El conjunto del bonaerense Almeyda, que reúne 69 unidades y comparte el primer puesto con Panathinaikos, venció con los goles anotados por el triniteño Levi García (de penal) y por el suizo Steven Zuber (en dos oportunidades).

En el elenco ateniense se alistó el delantero neuquino Sergio Araujo (ex Boca Juniors y Tigre), quien fue sustituido a los 15m. del segundo tiempo, según reflejó el sitio "Flashscore".

En el conjunto de Tesalónica anotó el empate provisorio el atacante paraguayo Juan Manuel Iturbe (ex River Plate), al finalizar el primer período.

En el clásico de la capital, jugado en el estadio Apóstolos Nikolaidis, el local Panathinaikos derrotó a Olympiakos, por 2-0, con participación argentina.

En el combinado que dirige el DT serbio Iván Jovanovic se alistaron como titulares el lateral derecho Facundo Sánchez (ex Estudiantes de La Plata) y el atacante tucumano Sebastián Palacios (ex Independiente). Mientras que el extremo cordobés Daniel Mancini (ex Newell’s) ingresó en la segunda parte.

En el restante encuentro de la jornada, PAOK Salónica batió por 4-2 a Volos, que tuvo en sus filas al volante rafaelino Enzo Gaggi (ex Chaco For Ever).

Posiciones: AEK Atenas y Panathinaikos 69 puntos; Olympiakos 63; PAOK Salónica 60, Aris Salónica 41, Volos 40.

Con información de Télam