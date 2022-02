"Mono" Burgos obtiene segundo triunfo seguido en la Superliga de fútbol de Grecia

El argentino Germán "Mono" Burgos alcanzó hoy su segundo triunfo en hilera en su segunda presentación, al comando del Aris Salónica, que venció por 2-0 a Asteras Trípolis, en uno de los anticipos de la 25ta. y penúltima fecha de la fase regular de la Superliga de fútbol de Grecia.

El entrenador marplatense, de 52 años, sumó un nuevo éxito, luego del contundente 3-0 sobre Atromitos, en un postergado de la fecha 17, disputado a mitad de semana.

Los goles del equipo del exDT de Newell’s (dirigió 15 partidos en la temporada 2021) fueron obra de Aboubakar Kamara, de Mauritania, y del brasileño Lucas Sasha, según un informe del sitio Flashscore.

En Aris Salónica, que reúne 36 puntos y trepó a la quinta posición de la tabla, se desempeñaron los argentinos Daniel Mancini (ex Newell’s), Facundo Bertoglio (ex Aldosivi de Mar del Plata) y Mateo García (ex Instituto de Córdoba). Además, el nacionalizado paraguayo Juan Manuel Iturbe (ex River Plate y Quilmes) arrancó como titular y dio la asistencia para la primera conquista.

En Asteras Trípolis, en tanto, se alistaron los también argentinos Federico Alvarez (ex Quilmes), Juan Munafó, Jerónimo Barrales (ex Banfield y Huracán) y Matías Iglesias.

En otro adelanto, Volos, con múltiple participación argentina, igualó sin goles con Panaitolikos. En el conjunto visitante actuaron Jorge Correa (ex Vélez Sarsfield), Nicolás Oroz (ex Chacarita), Emiliano Purita (ex San Martín de Tucumán) y Julián Bartolo (ex Acassuso).

Mañana, el solitario líder e invicto, Olympiakos (59 puntos), recibirá al OFI Creta (34), mientras el escolta PAOK Salónica (48) se medirá con Ionikos (25).

Con información de Télam