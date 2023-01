Gorosito se despidió de Gimnasia y dijo: "No me regalaron el contrato"

Néstor Gorosito le puso fin a su ciclo como entrenador de Gimnasia, aseguró que "no me regalaron el contrato" y le deseo lo mejor a Sebastián Romero en la nueva etapa.

"Nosotros vinimos a salvar a un equipo del descenso y nos renovaron el contrato porque aumentamos el valor del plantel, con una mayoría enorme de chicos sumado a una buena campaña. A mí no me regalaron el contrato", declaró "Pipo" en conferencia de prensa.

"Dios quiera que a Chirola y los chicos les vaya bien como también a la CD. Que Gimnasia vuelva a estar en las posiciones de privilegio porque tiene con qué para estar ahí. A futuro seguramente nos estaremos cruzando", deseó Gorosito.

Luego de despedirse del plantel, "Pipo" habló con la prensa y contó que "a partir de agosto no cobramos más, no me tomó por sorpresa la situación económica que hoy se está viendo. Todo aquel que estaba en el Mundo Gimnasia lo sabía".

“Le pusimos un valor de venta a Benjamín (Domínguez), a Muro, a Sosa que lo pagamos barato. Pero después no es nuestra culpa que no hayan pagado varias partes del pase", agregó.

“Gimnasia tiene todo para crecer y ojalá Mariano (Cowen) con su gente puedan encarrilarlo, como así también espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar", destacó Gorosito.

Luego añadió: “Ante lo que se viene, que por ahí no se puede afrontar el contrato, uno entiende la situación. Uno nunca quiso ser una piedra en el camino para Gimnasia. Tuvimos una relación siempre muy respetuosa".

“Hace tiempo que Gimnasia vive en dificultades constantes, y es una lástima porque es un grande de verdad. Fue hermoso haber estado acá durante estos meses", finalizó el entrenador.

Por su parte, el presidente Cowen explicó: “No quería decirle, mes a mes, que no podíamos pagarle ese sueldo. Por eso, en una relación muy buena, fuimos encontrando el camino para llegar a la rescisión. Decidimos decirle la verdad a él y a su cuerpo técnico".

Gorosito cobrará la deuda en 10 pagos y no se ejecutó la cláusula por la rescisión anticipada.

Con información de Télam