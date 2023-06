"No podemos bajar nunca la intensidad", advirtió "Chirola" Romero

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Sebastián Romero, admitió hoy que su equipo no tuvo un buen partido en la derrota por 2-0 ante Unión en Santa Fe, por la fecha 19 del torneo 2023 de la Liga Profesional.

Luego de la caída en el estadio 15 de abril, "Chirola" lamentó la ocasión del penal fallado por Cristian Tarragona que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

Sin embargo, el DT del "lobo" remarcó que su equipo no puede "bajar nunca la intensidad" ya que no está en situación de "regalar nada".

Sobre el final de la conferencia, Romero desmintió los rumores que lo vincularon en el proyecto de las selecciones juveniles a futuro.

"Nunca me llamó Bernardo Romero. Hoy fue Unión y el jueves, Goiás. Nada más", afirmó el entrenador.

El defensor Leonardo Morales coincidió con Romero y reconoció que la actitud del equipo no estuvo a la altura.

"Me voy con muchísima bronca. No hay excusas. Subestimamos al rival. Me voy caliente, hay que cambiar la imagen porque no es el Gimnasia que queremos. Hicimos todo mal", manifestó el zaguero.

Gimnasia visitará el jueves próximo a Goiás, de Brasil, por la penúltima fecha de la Copa Sudamericana con la obligación de ganar para seguir con chances de pasar de ronda.

Con información de Télam