"Estoy en el lugar que soñé, confiado y tranquilo", dijo "Chirola" Romero, nuevo DT de Gimnasia

Sebastián "Chirola" Romero, quien fue presentado oficialmente hoy como el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, admitió que "no esperaba este momento" para dirigir el equipo, confesó que está en el lugar que soñó y que lo asumirá "con una gran responsabilidad pero tranquilo y confiado".

“No lo esperaba en este momento pero estoy en el lugar que soñé, con una gran responsabilidad pero tranquilo y confiado, y entre todos lo vamos a sacar adelante”, expresó.

"Tenemos buen material puesto por puesto. El plantel es bueno. Les pido una entrega total, que respeten esta camiseta y que la gente se tiene que sentir representada al verlos jugar", agregó

Más adelante habló de Carlos Griguol, exentrenador del equipo: "crecí con Timo y creo en esa metodología y en ese trabajo. Tenia una gran nobleza, era súper sano y mostraba un gran respeto por el trabajo y la profesión. Era completo, un técnico perfecto. Ojalá tenga un poquito de él".

Al hablar de lo que quería del equipo comentó: "quiero que seamos protagonistas, ser intensos, buscar hacer muchos goles y con defensores concentrados. Es lo que buscamos inculcar. El tiempo nos apremia. Queremos ser un equipo competitivo y difícil para cualquiera".

En otro tramo de la presentación puntualizó: "confío mucho en el plantel, me sobra fe. Es un grupo parejo de buenos jugadores, todos tendrán su chance y tienen que estar preparados para cuando les toque. Tienen que mentalizarse que debemos ser un equipo difícil para cualquiera".

"No tuve tiempo ni para ir a hablar con mis viejos pero tenemos que estar acá y nos hace felices. Por ahora no habrá descanso, tenemos por delante el inicio del torneo y el partido por Copa Argentina. Como me enseñaron en este club hay que ser humildes y trabajar, vamos a llegar muy bien", añadió el nuevo DT.

"Nunca nada fue fácil y conozco bien todo lo que es el club", concluyó Romero.

El plantel sigue con la pretemporada en Estancia Chica. El 12 jugará un amistoso con Instituto, el 14 con Villa San Carlos, el 19 con City Torque y a confirmar el 21 con Alvarado.

Con relación al armado del plantel es probable que se concrete la salida de Brahian Alemán, donde Banfield y Argentinos están interesados, mientras que el colombiano Harrison Mancilla no seguirá en el club.

Con información de Télam