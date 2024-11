Tres caídas, KO y duro golpe para el boxeo argentino por la derrota de Gustavo Lemos

Tres caídas, KO y duro golpe para el boxeo argentino por la derrota de Lemos

Gustavo Lemos tuvo una noche para el olvido en Estados Unidos y perdió a manos de Keyshawn Davis en un combate llevado a cabo en Norfolk, justamente de donde el ganador del duelo es oriundo. El fin de semana no comenzó de la mejor manera para el hombre de Tres Arroyos, que no dio el peso en la balanza y para colmo se encontró con un KO en el segundo round en un hecho que puede complicar su carrera. Es que hace poco firmó contrato con la empresa Top Rank y en su segunda presentación fuera de nuestro país las cosas no salieron bien.

"Tito" -o el "Eléctrico". como se lo conoce- venía de hacer una gran pelea ante Richardson Hitchins meses atrás y vencerlo, más allá de que las tarjetas no dijeron lo mismo. Por eso, generó expectativa en el mundo del boxeo ya que se perfilaba para ganar, sumar títulos y acercarse al sueño de ser campeón mundial. Sin embargo, nada de esto sucedió y la caída lo aleja todavía más del principal objetivo de su carrera.

En cuanto al primer round fue completamente de estudio y no se sacaron ventajas, aunque el dueño de casa mostró cierta superioridad por momentos. El argentino trató de cortar distancia al ser más bajo de estatura y no le fue fácil. Para colmo, estaba categorías arriba de su peso habitual y eso jugó en contra para su desempeño. Esto se vio reflejado en el ring y la definición se dio en el segundo capítulo de la contienda. De esta manera, Lemos perdió la chance de ser campeón -primero en la balanza ya que no dio el peso- y luego de realizar aún más su carrera en el boxeo.

La carrera de Gustavo Lemos en el boxeo

Con sólo 12 años, "Tito" o el "Eléctrico", como se lo conoce en el ambiente del pugilismo nacional, comenzó a trabajar como albañil y de ahí en más construyó su historia. Lemos tuvo que dejar el colegio a los seis años para trabajar y mantener a su familia, siempre con el objetivo fijo de calzarse los guantes y ser campeón mundial. De la mano del promotor argentino Osvaldo Rivero se abrió camino en nuestro país ante distintos boxeadores y ganó cada uno de sus compromisos salvo el último en Estados Unidos, cuando lo despojaron injustamente de una clara victoria.

En cuanto a los cinturones que el hombre de Tres Arroyos consiguió en su carrera profesional, el 26 de enero de 2018 se adjudicó la faja latina de la Federación Internacional de Boxeo en la categoría superligero, la cual ganó también en 2019 y retuvo en distintas ocasiones. En julio del mismo año se quedó con dicho cetro pero en ligero. Además, ganó la corona mundialista juvenil en agosto del 2019 ante Jonathan "Potro" Eniz. Su última presentación arriba del ring tuvo lugar en abril del 2024 y cayó en las tarjetas contra el estadounidense Richardson Hitchins en un fallo localista que lo privó de ganar la eliminatoria para pelear por un título del mundo.