Boca y UAI Urquiza ganaron y habrá un partido de desempate para definir el título

Boca superó 3-2 a Gimnasia La Plata y UAI Urquiza venció a SAT por 1-0, por la última y 19na. fecha del Campeonato Femenino YPF de fútbol de Primera División de AFA y ambos líderes jugarán un partido de desempate para definir el título.

Boca, defensor del título, y UAI Urquiza tendrán su propia final el martes, a las 20, en una cancha neutral (podría ser en el Libertadores de América de Independiente), con transmisión de la TV Pública.

En el complejo Pedro Pompilio, las dirigidas por Florencia Quiñónez fueron muy superiores en el primer tiempo y sufrieron en el segundo, aunque terminaron llevándose los tres puntos. Andrea Susana Ojeda puso en ventaja a Boca a los 6 minutos. A los 38, la goleadora histórica de Las Gladiadoras anotó el 2-0 (su gol número 531), y antes del entretiempo -a los 43- Amancay Urbani estiró la diferencia con el Lobo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la segunda mitad, Gimnasia descontó a través de Lali Esquivel y después dominó las acciones para complicar a las Xeneizes. La ingresada Florencia Gaetán convirtió el segundo para las platenses, que tuvieron a Boca cerca del arco de Laurina Oliveros hasta el final aunque no llegaron al empate.

"Por suerte nos quedamos con los tres puntos pero tenemos mucho para revisar porque íbamos 3-0 y terminamos sufriendo por nuestra responsabilidad. Hay que trabajar en nuestra confianza porque es un tema de la cabeza y preparar la final del martes contra UAI", declaró Clarisa Huber a la TV Pública.

En el estadio 12 de Agosto, en Moreno, UAI Urquiza también se llevó los tres puntos ante SAT para llegar a 48 en la fecha 19 e igualar con Boca en lo más alto de la tabla.

En el primer tiempo no se sacaron ventajas. Daiana Falfán, mediocampista de la selección y la UAI, tuvo que salir a los 20 minutos por una molestia muscular en la zona abdominal que dejó preocupados al entrenador "Toti" Iglesias y también a Germán Portanova, DT del seleccionado (asistió al encuentro de Boca junto a Estefanía Banini y Chiara Singarella, entre otras futbolistas argentinas).

A los 8 del segundo tiempo, UAI Urquiza logró su único gol del partido luego de un centro profundo de Danna Pesantez que capturó Idanis Mendoza para empujarla y festejar.

Las Guerreras de la UAI, que en la fecha 18 vencieron 1-0 a Boca como locales, deberán volver a enfrentar a las Gladiadoras en una definición emocionante.

Romina Núñez, goleadora del campeonato, expresó que "este partido lo vivimos con muchas ansias y nervios, ahora se viene Boca, otra final, y vamos a tratar de dejar todo".

"Nos preocupó lo de Dai (Falfán) porque sabemos lo que significa como jugadora, más por lo que se viene, pero esperemos que se recupere. Primero queríamos hacer gol y estábamos un poco ansiosas e imprecisas, pero en el segundo tiempo pudimos convertir y ahora tenemos otra final por delante", dijo a DeporTV la futbolista tandilense, que también integra el seleccionado de Portanova y será convocada a la concentración cuando finalice el torneo, a menos de un mes del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Rosario Central, que tenía chances en el torneo si Boca ni UAI ganaban, perdió ante Racing Club por 1 a 0 (gol de Florencia Salazar) en el Gigante de Arroyito y cerró el torneo con una campaña espectacular.

La fecha 19 empezó ayer con la victoria de Estudiantes de Buenos Aires ante El Porvenir por 2 a 0. Hoy, más tarde jugarán Excursionistas y Defensores de Belgrano.

Mañana será el turno de Independiente vs Belgrano (a las 13), Estudiantes de La Plata vs River (a las 13) y San Lorenzo vs Platense (a las 15). Y el lunes completarán Ferro vs Huracán (a las 11) y Lanús vs Banfield (a las 15.10, por DeporTV).

Posiciones: Boca Juniors y UAI Urquiza 48 puntos; Rosario Central 43: Platense 35; River Plate 33; Racing Club 31; Belgrano de Córdoba 28; Independiente 27; San Lorenzo y Huracán 26; Gimnasia La Plata y SAT 22; Estudiantes de Buenos Aires 21; Excursionistas y Banfield 20; Ferro 17; Estudiantes de La Plata y El Porvenir 15; Defensores de Belgrano 8 y Lanús 7.

Con información de Télam