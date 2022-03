Zelarayán aportó un doblete en el empate de Columbus Crew

El volante argentino Lucas Zelarayán aportó hoy dos goles para el empate de su equipo, Columbus Crew, 3 a 3 de visitante con SJ Earthquakes, dirigido por Matías Almeyda, en partido de la segunda fecha de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Zelarayán anotó a los 40m del primer tiempo y a los 28m del segundo (el tanto restante fue de Gyasi Zardes). Para el local abrió la cuenta el ex Huracán y Boca Juniors Cristian Espinoza, de penal, y sumó un doblete Francisco Calvo.

En el equipo del "Pelado" Almeyda, que suma cuatro puntos en la Zona A, también fue titular Eric Remedi.

Otros resultados: New England 1 - Dallas 0; Toronto 1 - New York RB 4; Kansas City 1 - Houston Dynamo 0; Montreal 1 - Philadelphia 2 (expulsado Julián Carranza); Chicago Fire 0 - Orlando City 0; Colorado 3 - Atlanta United 0; Cincinnati 0 - DC United 1; Vancouver 0 - New York FC 0.

Mañana jugarán Austin e Inter Miami y el lunes lo harán Los Angeles FC y Portland Timbers.

Con información de Télam