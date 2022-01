Victoria del campeón Atlas, del DT Cocca, en fútbol de México

Atlas, dirigido por el técnico argentino Diego Cocca, consumó esta noche su segundo éxito en el torneo Clausura del fútbol de México, al derrotar por 1-0 a Atlético San Luis, en la continuidad de la segunda jornada.

Una conquista del defensor Ramón Juárez en contra de su valla (St. 19m.) le permitió la victoria al equipo de Guadalajara, reciente campeón del torneo Apertura, tras derrotar en la final al León, del DT Ariel Holan.

En el equipo de Cocca (exDT de Racing y Defensa y Justicia) se alistaron los defensores Martín Nervo (ex Huracán) y Emanuel Aguilera (ex Godoy Cruz de Mendoza), además del delantero Franco Troyansky (ex Unión y San Lorenzo).

En San Luis, que acumula dos caídas en el certamen, se desempeñaron el arquero Marcelo Barovero y el mediocampista Rubens Sambueza (ambos ex River Plate) y el atacante Germán Berterame (ex San Lorenzo).

En uno de los anticipos de la noche del viernes, Rayados de Monterrey, con sendos goles de Rogelio Funes Mori y Maximiliano Meza, se impuso por 4-0 y como visitante a Necaxa. Mientras que en el primer encuentro de la fecha, Pumas UNAM, conducido por el DT argentino Andrés Lillini, derrotó por 3-1 a Querétaro.

Con información de Télam