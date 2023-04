Vélez se duerme en el final y permite reacción de Banfield que lo iguala

Vélez Sarsfield (14 puntos) desperdició esta noche una ventaja de dos goles y permitió la reacción de Banfield (10), que le terminó empatando 3-3 un atractivo encuentro jugado en Liniers, por la 10ma. fecha del certamen de la Liga Profesional (LPF).

En tiempo de descuento, el atacante Milton Giménez (48m.) aprovechó un error compartido de los juveniles Mateo Seoane-Christian Ordóñez para despachar un remate bajo que escapó al control del uruguayo Leonardo Burián.

Previamente, el equipo del DT Ricardo Gareca había extraído una diferencia considerable no sólo en la pizarra sino también en el desarrollo con los goles de Lucas Pratto (Pt. 22m. de penal) y Lucas Janson (Pt. 30m. y 39m.)

Los cambios, en la segunda mitad, sobre todo los ingresos de Giménez y el colombiano Alejandro Piedrahita tonificaron a un ‘Taladro’ que empezó a descubrir errores en el fondo local y así llegó al descuento, a poco del cierre, con un despeje apurado del uruguayo Diego Godín (St. 38m.)

El conjunto visitante se había puesto arriba en el tanteador en el amanecer del partido con una conquista de cabeza del uruguayo Sebastián Sosa Sánchez (Pt. 4m.), quien cortó así una racha de 26 encuentros sin marcar en el fútbol argentino.

Tras la apertura de la cuenta, Banfield intentó controlar el balón en el medio con el tándem Remedi-Alejandro Cabrera, pero los de Liniers empezaron a imponer su estilo con los desenganches del chico Prestianni, las subidas de Guidara por derecha y la inteligencia de Pratto para tocar, devolver y ofrecerse para descarga.

El ‘Oso’ que luce la camiseta número 12 fue protagonista de la maniobra que derivó en el penal cobrado por el árbitro Fernando Rapallini cuando se enganchó el pie con el del ‘Colo’ Alejandro Cabrera. La ejecución del ex River, abajo y junto al palo derecho, significó la igualdad.

Casi en una ráfaga, pero sustentado por buen fútbol, el equipo local se situó en ventaja, con dos apariciones de cabeza de Janson. Pero Vélez pudo, en esos 45m. iniciales, haber aumentado las cifras, con un remate de Prestianni que tapó el arquero visitante; con un tiro de Osorio que atajó Cambeses. En fin, el 3-1 con el que se cerró la primera parte pareció resultado corto.

El comienzo del segundo tiempo trajo una sensación de película terminada. Hasta que Sanguinetti movió el banco y mandó a la cancha a Giménez, Piedrahita y el juvenil Ignacio Rodríguez. Las subidas de Emanuel Insúa generaron, también, cierta zozobra en una defensa que empezaba a mostrar apuro y cansancio.

Por el contrario, los cambios que introdujo el ‘Flaco’ Gareca en el once local no provocaron el efecto deseado y el equipo se ‘pinchó’ en el funcionamiento colectivo que había exhibido. Se hizo un conjunto largo y previsible.

Llegó el tanto de Godín en contra, luego de un desborde por derecha de Piedrahita y, cuando se jugaba descuento, un descuido defensivo le permitió a Giménez ensayar un remate colocado y esquinado que supuso el 3-3 impensado que enmudeció a todo Liniers. Un resultado con sabor a derrota para el elenco local.

-Síntesis-

Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Diego Godín, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Christian Ordóñez y Elías Cabrera; Gianluca Prestianni, Lucas Pratto y Lucas Janson; Abiel Osorio. DT: Ricardo Gareca.

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Aaron Quirós y Emanuel Insúa; Alejandro Cabrera y Eric Remedi; Juan Bisanz y Brahian Alemán; Andrés Chávez y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Javier Sanguinetti.

Goles en el primer tiempo: 4m. S. Sosa Sánchez (B); 22m. Pratto (VS) de penal; 30m. y 39m. Janson (VS)

Goles en el segundo tiempo: 38m. Godín en contra (B); 48m. Giménez (B)

Cambio en el primer tiempo: 37m. Alan Di Pippa por A. Cabrera (B). En el segundo; 14m. Milton Giménez por Chávez y Alejandro Piedrahita por Bisanz (B); 24m. Julián Fernández por Prestianni (VS); 25m. Walter Bou por Janson (VS); 29m. Ignacio Rodríguez por Alemán (B); 36m. Mateo Seoane por E. Cabrera, Lenny Lobato por Pratto y Santiago Castro por Osorio (VS).

Amonestado: Maciel (B)

Estadio: José Amalfitani. Arbitro: Fernando Rapallini.

Con información de Télam