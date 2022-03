Vélez, de la mano de Orellano, aplastó a Cipoletti para el pase a los 16avos. de final

Vélez Sarsfield, con el volante Luca Orellano como figura, goleó hoy a Cipolletti de Río Negro por 5 a 0 y consiguió la clasificación a los 16avos. de final de la Copa Argentina.

Franco Díaz, Mateo Pellegrino, Julián Fernández, Orellano y Santiago Castro fueron los goleadores de Vélez en el partido que se disputó en el estadio Néstor Díaz Pérez-Ciudad de Lanús.

Vélez necesitó de la inspiración del joven Orellano para sacar adelante un partido que se presentó complejo en el primer tiempo porque Cipolletti, que participa del Torneo Federal A, jugó mejor hasta el gol de Díaz: tuvo mucho orden, sacrificio y concentración en las pelotas divididas.

Lucas Pratto inició la jugada del primer gol. El ex River cedió para Francisco Ortega, quien lanzó el centro que Orellano interceptó en el área. Díaz, sin marca, corrigió la dirección de la pelota y abrió el marcador.

Cipolletti respondió de inmediato con un remate del delantero Diego Bielkiewicz que pegó en Ortega y generó un tiro de esquina.

El club de Liniers, con la influencia de Orellano, tomó confianza en el segundo tiempo y desplegó su jerarquía aún con muchos juveniles en cancha.

El número "10" comandó el ataque, arrastró marcas y asistió a Pellegrino, el hijo del entrenador y reemplazante de Sebastián Sosa Sánchez, lesionado en los minutos previos al partido, para el 2-0.

La figura de Vélez asistió luego al ingresado Julián Fernández para el 3-0 y selló el 4-0 con una buena jugada personal. El pibe Santiago Castro marcó el quinto tras el centro preciso de Agustín Bouzat.

Cipolletti, ya sin cambios, quedó con diez jugadores a falta de cinco minutos por la posible rotura de ligamentos en la rodilla izquierda de Cristian Taborda.

El rival de Vélez en 16avos de final será Independiente Rivadavia de Mendoza, que dejó en el camino a Gimnasia de Mendoza.

-Síntesis-

Vélez: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Lautaro Giannetti, Matías y Francisco Ortega; Luca Orellano, Franco Díaz, Nicolás Garayalde y Lucas Janson; Lucas Pratto y Mateo Pellegrino. DT: Mauricio Pellegrino.

Cipoletti: Facundo Crespo; Brian Berlo, Manuel Berra, Elvis Hernández y Gastón Rosello; Boris Magnano, Brian Meza, Maximiliano Amarfil y Maximiliano López; Maximilano Fornari; y Diego Bielkiewicz. DT: Germán Alecha.

Goles: en el primer tiempo, 37m. Díaz (V). En el segundo tiempo 4m. Pellegrino (V); 27m. Fernández (V); 32m. Orellano (V); 43m. Castro (V).

Cambios: en el segundo tiempo, 6m. Gustavo Britos por Hernández (C); 17m. Ezequiel Ávila por Amarfil (C); 21m. Joel Soñora por Pratto y Julián Fernández por Janson (V); 25m. Cristian Taborda, Diego Aguirre y Fernando Pettineroli por Bielkiwicz, Fornari y López (C); 25m. José Florentín por Díaz (V); 32m. Agustín Bouzat y Santiago Castro por Orellano y Pellegrino (V).

Amonestados: Meza (C).

Árbitro: Mario Ejarque.

Estadio: Lanús.

Con información de Télam