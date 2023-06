Tomás Muro, exfutbolista del Gimnasia platense, se suma al FC Orenburg de Rusia

El mediocampista argentino Tomás Muro firmó hoy su contrato y fue presentado como nuevo jugador del FC Orenburg de la Premier League del fútbol de Rusia, club que lo sumó por tres temporadas.

El volante, de 21 años, llegó a Moscú y se mostró junto a la dirigencia de la institución con una camiseta con su nombre, que llevará el número 24.

De este modo, el exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata se unirá a un plantel que ya cuenta con otros cuatro compatriotas: el defensor Matías Pérez (ex Lanús), los mediocampistas Lucas Vera (ex Huracán) y Gabriel Florentín (ex Argentinos Juniors) y el atacante Brian Mansilla (ex Platense).

Si bien no trascendieron detalles de la transferencia, un allegado a la entidad platense le confió a Télam que la operación se “hizo en el orden del 1,5 millón de dólares por el 50 por ciento de la ficha”.

Muro volverá en los próximos días a la Argentina para preparar la mudanza hacia territorio ruso, donde la actividad estará paralizada en forma oficial hasta agosto venidero.

Con información de Télam