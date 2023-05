The Strongest, adversario de River por Copa, gana con goles de Triverio

The Strongest, adversario de River Plate por Copa Libertadores, se impuso anoche a Vaca Diez, por 4-1, en partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional de fútbol de Bolivia.

El conjunto paceño, dirigido por el DT pampeano Claudio Biaggio (ex San Lorenzo), contó con el oportunismo del atacante santafesino Enrique Triverio, responsable de un doblete.

El exjugador de Unión de Santa Fe, Argentinos Juniors, Huracán, Racing y Defensa y Justicia, entre otros clubes, festejó a los 5 minutos de la primera etapa y a los 6m. de la segunda, respectivamente.

Los otros goles de The Strongest, líder con 30 puntos, fueron obra del colombiano Michael Ortega y Jeyson Chura, según reflejó 'Soccerway'.

El puntero del campeonato boliviano será rival de River por el grupo D de la máxima competencia continental el 27 de junio, por la sexta y última fecha de la fase clasificatoria.

En Vaca Diez, en tanto, el único tanto lo marcó el también argentino Juan Leandro Vogliotti (ex Cipolletti de Río Negro y Gimnasia y Tiro de Salta). También jugó el mediocampista Rodrigo Morales (ex Gimnasia de Jujuy).

En otro partido, Always Ready venció como visitante por 2-1 a Royal Parí, donde anotó el ex Newell's, Joel Amoroso, de penal, y también se desempeñaron el lateral Hugo Silva (ex Defensa y Justicia), el mediocampista Juan Martín Capurro (ex Barracas Central), el extremo Esteban Orfano (ex Nueva Chicago) y el delantero Federico Sellecchia (ex Acassuso).

Con información de Télam