Sergio Ramos admitió que "hubiera preferido otro rival en vez del Real" en la Champions

El zaguero del París Saint Germain (PSG) de Francia, el español Sergio Ramos, admitió que "hubiera preferido otro rival ante que el Real Madrid" en los octavos de final de la Liga de Campeones, tras conocer el sorteo realizado en la UEFA en Suiza.

"Me hubiera gustado que me hubiera tocado otro equipo. El destino es muy caprichoso. Es una mezcla de sensaciones, no hubiese querido este partido, pero por otra parte volver al Bernabéu, a mi casa, es algo muy alegre sobre todo para mí a nivel sentimental", dijo Ramos según el sitio oficial de UEFA.

El defensor campeón mundial con el seleccionado español fue un emblema en el Real con 671 partidos jugados, 106 goles y cuatro Liga de Campeones y cuatro Mundiales de clubes con el equipo madrileño.

"Saben el cariño que tengo al Real Madrid, a la afición y eso no va a cambiar nunca, pero ahora toca afrontar el presente, soy jugador del PSG me toca defender a mi equipo y haré todo lo posible por intentar pasar la eliminatoria", afirmó el excapitán del equipo merengue.

En cuanto al partido, el zaguero de 35 años y exSevilla, señaló: "Va a ser un partido muy duro, ya veremos qué pasa. Para los amantes de fútbol es un grandísimo duelo, a mí me toca defender mis intereses y el PSG es el que ha apostado por mí".

Con información de Télam