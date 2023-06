Scaloni sobre el futuro de Messi: "Es prudente, no vende humo y no miente"

(Agrega declaraciones del entrenador)

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, consideró hoy que la última declaración de Lionel Messi sobre su presencia en el próximo Mundial "es prudente" y de alguien que "no vende humo ni miente".

A su vez, el DT campeón del mundo en Qatar 2022 celebró en China la decisión del capitán del equipo de ir "a un club y a una ciudad que lo tratará de maravillas", en referencia a Inter Miami, de Estados Unidos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Me pone contento de que haya decidido ir a un club y a una ciudad que lo tratará de maravillas. Es importante que se sienta bien y ahí tendrá las condiciones para ser feliz y pasarla como lo tiene merecido", manifestó Scaloni en la conferencia de prensa previa al amistoso de mañana contra Australia en Beijing.

Consultado por la última declaración de Messi sobre su presencia en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Scaloni aseguró que fue "prudente" ya que "no vende humo" y tampoco "miente".

"Messi es prudente, es un tipo que no vende humo y no miente. Es lo lógico:falta tanto para el Mundial que no tiene sentido pensar más allá. Veremos si tiene ganas, lo importante es eso porque jugar sabrá hoy y dentro de diez años", remarcó el entrenador santafesino en la sala del estadio de los Trabajadores, la sede del partido de mañana contra Australia.

El seleccionado reeditará contra Australia el choque de octavos de final del último Mundial en el primero de los últimos dos amistosos antes de iniciar la competencia oficial con las Eliminatorias Sudamericanas.

El entrenador no confirmó el equipo pero adelantó que será la base de los que terminaron el Mundial con la duda de Julián Álvarez, quien recién se incorporó hoy luego de los festejos por conquistar la Champions League con Manchester City.

Scaloni reiteró que la alegría y los recuerdos del Mundial obtenido en Qatar 2022 "serán para toda la vida" pero insistió en que "hay que seguir" pensando en el futuro del seleccionado.

"Es la alegría más grande de nuestras vidas pero no estamos pensando diariamente en la Copa del Mundo. Eso nos hace bien para pensar en lo que viene, que será muy difícil", completó.

Durante una conferencia de prensa que duró poco menos de media hora, el entrenador del seleccionado argentino también se refirió al amistoso contra Australia: "Es un partido interesante, lindo de jugar y contra un buen rival. Después del viaje largo y algunos contratiempos, queremos seguir disfrutando del equipo", sostuvo.

En cuanto al recambio generacional, el DT dijo: "Nosotros convocamos a los que están bien. Tenemos una base para seguir con estos jugadores. Si los de más edad, están bien, seguirán viniendo. Y, si vemos jugadores con nivel, estamos abiertos a convocarlos".

Sobre el afecto demostrado por la gente en China, Scaloni señaló que "el recibimiento y el cariño es muy lindo. El primer día no estuvo muy lindo porque no pudimos salir a entrenar, pero siempre es lindo ser reconocido".

En cuanto a la ausencia del arquero Armani, explicó que "lo de Franco quedó claro. No tenía sentido. Yo llegué hace una semana y recién me estoy recuperando. No tenemos dudas de que hay jugadores de nivel en el medio local, y los vamos a considerar".

Sobre la posibilidad del armado de un seleccionado local, sostuvo que "el calendario está muy apretado. Es muy difícil hacer una selección local. Es una lástima pero es una cuestión global. Es una idea que quedó ahí y no se pudo dar por una cuestión de calendario".

Respecto de la presencia de Lionel Messi contra Australia, el entrenador dijo que, "en principio, va a jugar todo el partido" y agregó: "No se preocupen por eso; conmigo jugó siempre".

"El objetivo es competir, juntarse y probar algunas cosas. El viaje no es cómodo por el cambio de horario y no es muy positivo jugar tan lejos", analizó el DT sobre la gira de la "albiceleste" por Asia.

Finalmente, se refirió a los nuevos jugadores convocados: "Aprovechamos para hablar con los más jóvenes. Hay que aprovecharlos y nuestra idea es que jueguen y sumen minutos con lo que están hacen más tiempo", concluyó.

Con información de Télam