Sarmiento goleó a Atlético Tucumán como regalo para su reelegido presidente Chiófalo

Sarmiento logró esta noche una inusual victoria por goleada como local por 4 a 1 sobre Atlético Tucumán en el cierre del segmento dominical de la 21ra. fecha del campeonato de la Liga Profesional, al cabo de una jornada en la que el presidente del club juninense, Fernando Chiófalo, fue reelegido por otro período al frente de la institución, algo que ya lleva 18 años.

El domingo fue entonces festivo para todo el arco sarmientino. Desde lo institucional más temprano hasta lo futbolístico más tarde, cuando el equipo dirigido por Israel Damonte, que había puesto en duda su continuidad si Chiófalo, que lo llevó al club, no era reelecto, liquidó virtualmente el partido antes de los 40 minutos del complemento, cuando ya ganaba por 3 a 0.

"La suerte en el fútbol no existe, sino la eficacia que determina los resultados de los partidos", dijo Marcelo Bielsa, y pruebas al canto, que Sergio Quiroga, Lucas Melano y Gabriel Díaz convirtieran sucesivamente a los 18, 22 y 36 minutos dieron fe de la alta efectividad exhibida esta noche el el "Verde" en el área rival.

El descuento alcanzado por el mejor jugador de los tucumanos, Mateo Coronel, antes del cuarto de hora del complemento, no fue mascarón de proa de ninguna remontada para los dirigidos por Lucas Pusineri, porque a los dueños de casa no les afectó su intención de juego ofensivo, que terminaron plasmando en goleada otra vez a través de Quiroga a dos minutos del epílogo.

Ahora Sarmiento tendrá un difícil compromiso con Boca Juniors en la Bombonera para tratar de seguir en racha, mientras que Atlético Tucumán buscará recuperarse ante un Unión que venía en alza pero inesperadamente se quedó sin su técnico, el "´Gallego" Sebastián Méndez, para ir de visita al José Fierro.

- Síntesis -

Sarmiento (J): Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Manuel Garcia, Juan Insaurralde y

Franco Sbuttoni; Gabriel Díaz, Jean Pierre Rosso, Emiliano Méndez y Sergio Quiroga; Lucas Melano y Luciano Gondou. DT: Israel Damonte.

AtléticoTucumán: Tomás Marchiori; Renzo Tesuri, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Braian Guille, Adrián Sánchez, Guillermo Acosta y Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el primer tiempo: 18m. Quiroga (S), Melano (S) y 36m. Díaz (S).

Goles en el segundo tiempo: 12m. Coronel (AT) y 42m. Quiroga (S).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Juan Cruz Kaprof por Melano (S); 14m. Juan Hernández por Manuel Garcia (S) e Ignacio Maestro Puch por Guille (AT), 22m. Manuel Mónaco por Rosso (S), 27m. Bautista Kociubinski por Acosta (AT), 39m. Ayrton Cougo por Méndez (S) y Harrinson Mancilla por Quiroga (S) y 43m. Marcelo González por Tesuri (AT).

Amonestados: Méndez y Melano (S). Guille y Tesuri (AT).

Cancha: Estadio Eva Perón (Sarmiento).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Con información de Télam