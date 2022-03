River ultima detalles para el Superclásico contra Boca con una duda: ¿De la Cruz o Palavecino?

River parará por primera vez un equipo en el entrenamiento de esta tarde, de cara al Superclásico del domingo ante Boca Juniors por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, aunque la gran duda pasa por Nicolás De la Cruz o Agustín Palavecino.

En los primeros días de esta semana, los futbolistas trabajaron en el River Camp con ejercicios físico-técnicos en campo reducido, pero el entrenador Marcelo Gallardo no puso un equipo en cancha y recién hoy habrá alguna pista al respecto, aunque la práctica será a puertas cerradas.

River, uno de los punteros del grupo 1 de la Copa de la Liga, tiene la posibilidad de repetir ante Boca la misma formación que goleó 4-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en la sexta fecha. Sin embargo, Gallardo analizará en detalle qué alineación le convendrá más.

Más allá de algunos nombres intocables, el "Muñeco" evalúa una posible variante en la mitad de la cancha, por una cuestión táctica, y tiene opciones como Agustín Palavecino o Juan Fernando Quintero por el uruguayo Nicolás De La Cruz.

De la Cruz fue titular ante Gimnasia La Plata, aunque podría dejarle su lugar a Palavecino, que hasta ahora solo fue titular en el clásico contra San Lorenzo.

El colombiano JuanFer Quintero, en tanto, que viene entrando en los segundos tiempos, jugará su primer Superclásico en el estadio Monumental. El autor del segundo gol de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid disputó en total cuatro superclásicos contra Boca con la camiseta de River, pero ninguno fue en Núñez.

Quintero jugó la final de la Supercopa Argentina, que se jugó en Mendoza y ganó el equipo de Gallardo. Después estuvo en dos clásicos por el torneo local en la Bombonera (ambos terminaron en triunfos de River) y la final "eterna" de la Libertadores 2018, que se debía llevar a cabo en el Monumental y un mes después cayó en el Santiago Bernabéu.

Ya en 2019, el colombiano no estuvo en dos "súper" por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, ni por la Superliga ni por las semifinales de ida de la Libertadores.

La probable alineación sería con Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez y Milton Casco; Enzo Pérez; Enzo Fernández, Santiago Simón, De La Cruz o Palavecino y Esequiel Barco; y Julián Álvarez.

Por su parte, el defensor David Martínez y el delantero Matías Suárez continuará probando trabajos con pelota en el entrenamiento de River para determinar si serán tenidos en cuenta. Ambos siguen practicando de manera diferenciada en su recuperación de sus respectivas lesiones.

Martínez (distensión en el ligamento interno rodilla izquierda) y Suárez (molestia en rodilla derecha) serán exigidos para determinar su participación en el plantel que recibirá a Boca en el Monumental, aunque el "Muñeco" Gallardo ya expresó su postura de no forzar la recuperación plena de ambos futbolistas.

Martínez, ex Defensa y Justicia y defensor del seleccionado paraguayo, no juega desde la tercera fecha, en el triunfo 2 a 0 como visitante ante Newell's Old Boys, en Rosario. El delantero cordobés sumó unos minutos ante San Lorenzo y Deportivo Laferrere, por Copa Argentina, luego de una larga inactividad por la operación de octubre de 2021 que implicó una limpieza en la articulación de la rodilla.

Este viernes, desde el mediodía, Gallardo dará la habitual conferencia de prensa previa a la jornada, aunque esta será especial por tratarse de la fecha de los clásicos, en la que a River le tocará ser local en el Monumental con 72.000 personas que agotaron las entradas en cuestión de horas.

Con información de Télam