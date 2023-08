Retegui debutó en un empate del Genoa

El argentino nacionalizado italiano Mateo Retegui debutó esta tarde en su nuevo equipo Genoa, que empató 0 a 0 un amistoso con Cremonese, donde fue titular el ex Belgrano Franco Vázquez, en un encuentro de preparación celebrado en Italia.

El exdelantero de Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba, entre otros clubes, ingresó como titular en el elenco genovés que lo adquirió en un monto cercano a los 15 millones de euros, tras su paso por Tigre, donde fue goleador en la temporada pasada.

Mientras que Villarreal, donde el campeón del mundo en Qatar 2022 Juan Foyth ingresó en el segundo tiempo, empató 1 a 1 con Niza de Francia, en un amistoso disputado en la ciudad inglesa de Newcastle.

El gol del Submarino amarillo lo convirtió el anglo-chileno Ben Brereton Díaz, según registró el sitio 'Flashscore'.

En esa misma ciudad inglesa, el local Newcastle le ganó por 2 a 0 a Fiorentina, donde fue titular el argentino Nicolás González (ex Argentinos Juniors).

Uno de los goles del elenco de la Premier League británica lo marcó el paraguayo Miguel Almirón (ex Lanús), mientras que los argentinos Gino Infantino (ex Rosario Central) y Lucas Martínez Quarta (ex River) estuvieron en el banco de los italianos, pero no ingresaron.

En tanto, Celta de Vigo, donde el argentino Franco Cervi (ex Rosario Central) ingresó en el segundo tiempo, igualó 0 a 0 con Wolfsburgo, de Alemania.

Con información de Télam