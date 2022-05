Presidente de la Fiorentina desmiente que quiera vender el club

El presidente del club Fiorentina, de Italia, Rocco Commisso, desmintió este martes que tenga intenciones de vender la entidad y dijo que "son todas noticias falsas", según publica la prensa de ese país.

"Nunca hablé con nadie sobre vender Fiorentina, todas son noticias falsas. Rocco se irá cuando quiera irse. No si alguien me lo dice o me amenaza. Y si me preguntan si volvería a comprar Fiorentina?, les digo que por supuesto lo haría", afirmó el empresario dueño el club violeta en declaraciones publicadas por la Gazzetta dello Sport.

Fiorentina, donde juegan los argentinos Lucas Martínez Quarta y Nicolás González, se clasificó en el séptimo puesto de la Serie A y sobre el particular Commisso opinó: "logramos 22 puntos más que el año anterior, a nadie le fue mejor. Terminar séptimo fue un éxito. Al vender a (Dusan) Vlahovic y (Federico) Chiesa hicimos un gran trabajo haciendo enormes ganancias de capital que nos ayudan a no tener problemas con el juego limpio financiero".

El presidente del grupo que maneja la Fiorentina aseguró que "entre los ingresos de estos jugadores y las salidas hay 50 millones que llegarán en los próximos 4 años pero sin aumentar los ingresos no se puede gastar demasiado dinero en jugadores".

Con información de Télam