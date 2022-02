Por una jugada polémica Atlético Tucumán le empató a Platense sobre el final

Atlético Tucumán, por una jugada polémica, logró esta noche empatar ante Platense 2 a 2, en el estadio Monumental José Fierro, en partido válido por la segunda fecha de la zona 1 de la Copa de la LPF.

Para el visitante marcó por duplicado Iván Gómez, en el primer tiempo, y para el local convirtieron por el gol en contra de Franz Gonzales Mejía, en la primera etapa, y por Augusto Lotti, en tiempo adicionado al final.

En un reñido primer tiempo, en el que el 'Calamar' se posicionó mejor desde el arranque y que con rapidez logró marcar la apertura por una asistencia de Gonzalo Bergessio para la entrada rauda por derecha de Gómez, quien definió un remate cruzado contra el caño derecho del arco tucumano (7 min).

Eso le permitió manejar con más criterio los tiempos del desarrollo, aunque en la segunda parte de la etapa inicial se recompuso el equipo local y comenzó a merodear la valla visitante con peligrosidad.

Hasta que un tiro libre ejecutado por Joaquín Pereyra, desde la derecha, en forma de centro aéreo provocó que el debutante volante boliviano Gonzales Mejía, como titular, venciera su propio arco al intentar despejar con un cabezazo (36 min), para el empate transitorio del 'Decano'.

Los dirigidos por Claudio Spontón de inmediato reaccionaron y otra vez, con rapidez, por medio de Gómez volvieron a sacar ventaja. En esta ocasión con una maniobra personal del mediocampista que definió con un espléndido zurdazo (39 min).

Para el segundo capítulo el DT Juan Manuel Azconzábal le ofreció debut en el equipo tucumano al defensor paraguayo José Doldán en reemplazo de Gabriel Risso Patrón, para pasar a jugar con tres en el fondo y con Martín Garay pasando a la función de volante derecho.

Así adelantó sus líneas el 'albiceleste' en la porfía por conseguir la igualdad, por lo que pudo generar situaciones apremiantes para Jorge De Olivera, a la vez que se expuso a la peligrosas cargas del 'marrón', en acciones que se tornaron más intensas y emotivas.

Antes de promediar la segunda etapa, el 'Vasco' le otorgó debut, también, al delantero Federico Andrada en lugar de Leonardo Heredia en el 'Decano' para darle más claridad a la avanzada, como lo hizo en su inteligente asistencia para la carga de Augusto Lotti, que libre ante el arco rival cabeceó desviado (33 min).

Ante el constante embate de Atlético, los de Vicente López debieron replegarse para contener el accionar del adversario, que al final logró romper esa resistencia para llegar al justo empate.

Pese a que la jugada previa a la definición de Lotti (45+2 min), se produjo una acción polémica al desviarse la pelota en el brazo extendido de Doldán, que el árbitro Darío Herrera entendió como casual, lo que por el contrario los de Platense reclamaron airadamente al entender que se debió sancionar la falta.

Así, el 'Decano' alcanzó al menos sumar un punto, pero sigue sin sumar victorias desde hace 11 fechas en los torneos locales.

Por la tercera fecha de la zona 1 de la Copa de la LPF, Atlético Tucumán visitará a Unión de Santa Fe, el martes 22 a las 19.15; mientras que Platense recibirá a Sarmiento de Junín, el domingo 20 a las 17.

= Síntesis =

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Martín Garay, Bruno Bianchi, Marcelo Ortíz y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Cristobal y Guillermo Acosta; Joaquín Pereyra, Leonardo Heredia y Ramiro Carrera; Augusto Lotti. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Platense Jorge De Olivera; Augusto Schott, Haibrany Ruiz Díaz, Gastón Suso y Juan Infante; Iván Gómez y Hernán Lamberti; Horacio Tijanovich, Franz Gonzales Mejía e Ignacio Schor; Gonzalo Bergessio. DT: Claudio Spontón.

Goles en el primer tiempo: 7 y 39m, Gómez (P); y 36m, Gonzales Mejía (P), en contra de su valla.

Gol en el segundo tiempo: 45+2m, Lotti (AT)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, José Doldán por Risso Patron (AT) y Nicolás Laméndola por Pereyra (AT); 19m, Renzo Tesuri por Acosta (AT) y Federico Andrada por Heredia (AT); 27m, Mauro Bogado por Gonzales Mejía (P); Nicolás Morgantini por Schor (P) y Tomás Sandoval por Bergessio (P); 37m, Franco Baldassarra por Gómez (P); 38m, Eugenio Isnaldo por Cristobal (AT) y 41m, Facundo Cardozo por Tijanovich (P).

Amonestados: Carrera, Acosta, Ortíz, Bruno Bianchi y Tesuri (AT). Ruíz Díaz y Tijanovich (P).

Arbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental José Fierro (Atlético Tucumán)

Con información de Télam