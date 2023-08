Philadelphia paso de ronda y podría ser rival del Inter Miami de Lionel Messi

Philadelphia le ganó por penales al New York RB por los octavos de final de la Leagues Cup y podría ser rival del Inter Miami de Lionel Messi en una hipotética semifinal tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos e imponerse 4 a 3 en tiros penales.

El delantero argentino Julián Carranza(ex Banfield) convirtió el cuarto gol de la tanda de penales para el equipo ganador.

El equipo que integran Joaquín Torres (ex Newell's) y Julián Carranza enfrentará en los cuartos de final al Querétaro, de México, del técnico argentino Mauro Gerk, donde se encuentran jugando sus compatriotas Federico Lértora (ex Colón) y Jonathan Torres (ex Sarmiento).

El ganador de dicha serie enfrentará a Inter Miami o a Charlotte FC.

El Minnesota también pasó de ronda con los argentinos Emanuel Reynoso (ex Boca) y Franco Fragapane (ex Talleres, de Córdoba).

El equipo de los Estados Unidos empató contra el Toluca de México 2 a 2, pero en los penales se impuso por 4 a 2 en donde Reynoso convirtió el primer penal para Minnesota. Tomas Belmonte(ex Lanús) no sumó minutos en el equipo mexicano.

Con polémicas y el VAR en el medio, el Nashville eliminó al América de México por 6 a 5 en los penales tras empatar 2 a 2 en los 90 minutos. El argentino Leonardo Suárez(ex Boca) jugó 71 minutos para el equipo mexicano.

En los cuartos de final de Leagues Cup, Minnesota y Nashville se enfrentarán entre sí.

Con información de Télam