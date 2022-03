Neymar: "Para mí y para Messi será un partido especial"

El brasileño Neymar, figura de París Saint Germain (PSG), admitió hoy que enfrentar a Real Madrid en el Santiago Bernabéu será "especial" para él y para Lionel Messi por el pasado de ambos en Barcelona.

"Para mí y para Leo es especial por todo lo que jugamos en el Barcelona", admitió Neymar, quien será una de las grandes atracciones del duelo de mañana en el estadio Santiago Bernabéu por la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El crack brasileño jugó ocho veces contra Real Madrid como jugador "culé" y le convirtió tres goles.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Estos momentos no pasan a menudo. Me he preparado para compartir esto con mis compañeros y estoy feliz de poder jugar", expresó el "10" que estuvo en duda para la serie por una lesión en el tobillo izquierdo.

"Fue una lesión muy grave, pero estoy recuperado de la cabeza y físicamente. Estoy bien, estoy de vuelta", remarcó "Ney".

Neymar fue titular en la victoria por 1-0 de la ida en París y volverá a serlo mañana en el estadio Santiago Bernabéu en busca de un lugar en los cuartos de final de la "Champions".

Con información de Télam