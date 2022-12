Nahuel Bustos fue presentado en Talleres de Córdoba: "Estamos para pelear grandes cosas"

El delantero Nahuel Bustos fue presentado esta noche oficialmente como el primer refuerzo de Talleres de Córdoba y dijo que “estamos para pelear grandes cosas” tras realizar su primera práctica junto a sus nuevos compañeros.

Así, el futbolista de 24 años concreta su regreso al club de Barrio Jardín, de donde emigró en 2019, luego de un par de temporadas con grandes actuaciones.

"La meta es sumar minutos, ganarme un lugar en el 11 y aportar mi granito de arena. Estamos para pelear grandes cosas, Talleres ya lo demostró este año", sostuvo el cordobés, en conferencia de prensa.

De último paso por San Pablo de Brasil, donde no tuvo continuidad, Bustos recordó esa experiencia y comentó: "No he tenido muchos minutos en San Pablo pero psicológica y físicamente estoy muy bien. Hace seis meses que vengo buscando la vuelta, en el anterior mercado, pero no se dio. Hoy estoy acá, muy contento".

El pase de Bustos es propiedad del City Group y se sumó a préstamo al club cordobés hasta diciembre de 2023.

El futbolista jugó tras su primer paso en la ‘T’ en el Pachuca de México y en el Girona de la segunda división de España, en tanto que este año fue parte del plantel paulista que cayó en la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador.

Con la camiseta de Talleres, el delantero cordobés jugó 43 partidos y marcó 19 tantos en total. El atacante había firmado su primer contrato con la institución en junio de 2015 cuando por entonces formaba parte de la sexta división de AFA.

Mientras transitaba su primera etapa en la entidad, Bustos fue convocado y protagonista del seleccionado argentino Sub 23 que se consagró campeón del Preolímpico 2020; torneo en el que el delantero disputó tres encuentros y anotó un gol.

Tras anunciar hace un par de meses su desvinculación del elenco paulista los rumores de su regreso empezaron a circular. El goleador es ídolo albiazul también por anotarle un doblete en el clásico a Belgrano, allá por 2018 (3-0).

"El gol a Belgrano sigue siendo el más lindo", recordó hoy el delantero y destacó que a nivel grupal “el objetivo es clasificar a copas internacionales y terminar en lo más alto en el torneo local".

Talleres tiene así su primer refuerzo para la temporada 2023, en la que buscará ser protagonista de la Liga Profesional y luchar nuevamente por la Copa Argentina, en la que perdió las finales de 2021 y 2022, ante Boca y Patronato, respectivamente, en tanto que no tendrá participación en certámenes internacionales.

El plantel se encuentra realizando la pretemporada en el predio Amadeo Nucetelli, en Córdoba, lugar en el que completará la totalidad de los trabajos previos a la competencia oficial.

Mientras, los directivos trabajan para acordar la continuidad de algunos futbolistas que finalizan sus contratos y están en búsqueda de nuevas incorporaciones.

Con información de Télam