Monzón, encolumnado en la crisis de Independiente: "Sigo poniendo el pecho"

El director técnico interino de Independiente, Pedro Damián Monzón, reafirmó su predisposición para ayudar al club en medio de la crisis institucional y deportiva, que esta semana derivó en la renuncia del presidente Fabián Doman y en una nueva derrota en la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Sigo poniendo el pecho, poniendo la cara. Si me siguen dando la posibilidad porque no hay otro (técnico), no tengo problema. Voy a seguir hasta que el club me lo diga", confirmó anoche tras la caída ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

El presidente en ejercicio, Néstor Grindetti, informó este jueves que el club buscará cerrar la contratación de un nuevo entrenador antes del clásico frente a Racing, que se disputará el domingo en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

"Todos los días desde que estuve acá siempre hay un técnico casi contratado. El técnico que dicen que viene, no llega. Si yo tengo que estar afuera mañana, voy a rogar a Dios para que al técnico que venga le vaya lo mejor posible", aseguró.

Independiente tenía acordada de palabra la contratación del uruguayo Pablo Repetto hasta la renuncia de Doman el martes pasado y un día después fracasó la negociación con Omar De Felippe, el DT del ascenso a primera en 2014.

El equipo de Avellaneda lleva 10 partidos sin ganar en la LPF, tres de ellos, dirigido por Monzón, quien obtuvo una victoria ante Ciudad Bolívar (Federal A) por la Copa Argentina.

El técnico interino asumió su responsabilidad en los cuatros partidos dirigidos (un triunfo, un empate, dos derrotas): "No estoy arrepentido de estar al frente del equipo. Tuve siempre la libertad para elegir a los jugadores. Si sale mal, el primer responsable soy yo".

En cuanto a la renuncia del presidente, el exmundialista en Italia '90 afirmó: "Nos duele un poco. Es una buena persona, estuvo con nosotros en todo momento. Es una pena para todos. Ojalá Dios ayude a los dirigentes a que tomen la mejor decisión para el beneficio de nuestro querido Independiente".

Con información de Télam