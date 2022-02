Los argentinos Zelarayán y Driussi marcan en la MLS de fútbol de Estados Unidos

El volante argentino Lucas Zelarayán se encargó de rubricar anoche la goleada de Columbus Crew sobre Vancouver por 4 a 0, en la fecha inicial del torneo de la Major League Soccer (MLS), del fútbol de los Estados Unidos.

Lo mismo hizo su connacional el delantero Sebastián Driussi para el también amplio triunfo de Austin FC ante Cincinnatti por 5 a 0

El cordobés (exmediocampista de Belgrano de Córdoba), cerca del final, selló el rotundo éxito del Columbus Crew, que previamente contó con las anotaciones del delantero español Miguel Berry; del volante haitiano Derrick Etienne; y del interior derecho costarricense Luis Díaz, según el portal Flashscore.

Por su parte, el bonaerense -ex River Plate-, que formó pareja ofensiva con el rosarino Maximiliano Urruti -ex Newell's Old Boys-, marcó el tercer gol para Austin, que sumó dos conversiones del atacante paraguayo Cecilio Domínguez (con paso por Independiente)

En el conjunto perdedor tuvo concurso titular el mediocampista Luciano Acosta (ex Boca Juniors)

En los otros partidos, Los Angeles FC, con la participación titular del lateral derecho Franco Escobar -ex Newell's Old Boys-, también venció con amplitud a Colorado por 3 a 0, merced al triplete del delantero mexicano Carlos Vela, el primero de tiro penal.

En tanto, Philadelphia, con Julián Carranza (exatacante de Banfield) igualó en un gol con Minnesota, que contó con las labores de los volantes Emanuel Reynoso y Franco Fragapane, ambos ex Boca Juniors y Talleres de Córdoba

El mismo resultado se registró para el empate de Dallas frente a Toronto FC.

A la vez, San José Earthquakes, a cargo del entrenador Matías Almeyda y con la participación inicial de Eric Remedi y Cristian Espinoza, cayó de local frente a New York RB por 3 a 1.

En cambio, el DT argentino Hernán Pablo Losada se codeó con el éxito de su equipo DC United por 3 a 0 ante Charlotte FC, que tuvo como delantero titular a Christian Ortíz.

Sin poder abrir el marcador finalizaron Inter Miami, con el delantero Gonzalo Higuaín, y Chicago Fire, que presentó a los volantes Gastón Giménez, desde el inicio, y Federico Navarro, en el segundo tiempo.

En el último partido de la jornada, Portland Timbers, con el lateral izquierdo Claudio Bravo, igualó de local 2-2 con New England, con Gustavo Bou.

La primera fecha concluirá hoy con Orlando City-Montreal; Atlanta United-Kansas City; LA. Galaxy-New York FC; Houston Dynamo-Real Salt Lake y Seattle Sounders-Nashville.

Con información de Télam