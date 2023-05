La duda de Demichelis está en la zaga central

(Agrega declaraciones de Francescoli)

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, mantiene una duda en la zaga central por el posible regreso de Paulo Díaz en lugar de Emanuel Mammana de cara al partido del domingo ante Talleres en Córdoba por la 16ta. fecha de la Liga Profesional.

El chileno Díaz trabajó a la par en la primera parte de la práctica de hoy ya que viene de una distensión muscular en el bíceps femoral izquierdo y el sábado el entrenador decidirá si lo incluye en la lista de concentrados.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

De este modo, el posible 11 es el siguiente: Franco Armani, Milton Casco, Paulo Díaz o Mammana, Leandro González Pírez y Enzo Díaz; Agustín Aliendro, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco e Ignacio Fernández; Lucas Beltrán.

Por las suspensiones post superclásico de Ezequiel Centurión, el arquero suplente, irá al banco Lucas Lavagnino (está entrenando con el seleccionado Sub 20 que jugará el Mundial) y se sumaría a la delegación como tercer arquero el juvenil Santiago Beltrán.

Además no estarán disponibles Agustín Palavecino y Elías Gómez (todos recibirían una fecha de suspensión), también expulsados por Darío Herrera tras los incidentes del final del partido del superclásico del domingo en el Más Monumental.

"La verdad que no tomamos bien que pararan a Herrera, pero es parte de las cosas que tiene el fútbol argentino. Ya desde hace tiempo hay cuestiones que no tienen mucha explicación. A veces te favorecen, a veces no. A veces te vas contento, a veces no. Pero hay un montón de árbitros a los que les falta conducción y no los paran", cuestionó el manager riverplatense, Enzo Francescoli, en ESPN sobre ese punto. .

El plantel se entrenará mañana nuevamente por la mañana y el sábado a la tarde viajará a Córdoba tras el entrenamiento en el River Camp.

Los simpatizantes de River agotaron el lunes las 11.000 entradas que se pusieron a la venta para los visitantes en una de las cabeceras del Estadio Mario Alberto Kempes, donde el líder de la LPF se presentará el domingo a las 21:30.

Con información de Télam