Inter Miami sigue en racha: por penales avanza a otra final en los Estados Unidos

(por Sebastián Saijo, especial).- Inter Miami, con Lionel Messi, continúa en racha positiva y se instaló esta noche en la final de la Copa de los Estados Unidos de fútbol, luego de batir en los penales (5-4) al local FC Cincinnati, tras un encuentro semifinal que finalizó igualado 3-3 en 120 minutos de juego.

El equipo conducido por el también rosarino Gerardo Martino hilvanó su octavo encuentro sin derrotas (cinco triunfos, tres empates) y apuntala una serie favorable, que le permitió adjudicarse la semana pasada la Copa de la Liga (Leagues Cup), al derrotar, también por la vía de los tiros desde los 12 pasos, a Nashville FC.

Por primera vez desde que llegó al fútbol estadounidense, el capitán del seleccionado argentino campeón en Qatar 2022 no marcó goles, pero sí envió dos quirúrgicas asistencias para sendos cabezazos del ecuatoriano Leonardo Campana, responsable de las conquistas que le permitieron al elenco de la península de la Florida remontar un encuentro que parecía completamente perdido.

El argentino Luciano Acosta (ex Boca y Estudiantes de La Plata) abrió la cuenta a los 18m. del primer tiempo y el delantero Brandon Vázquez (St. 8m.) ensanchó las cifras.

Los apuntados goles de Campana posibilitaron el alargue, instancia en la que el venezolano Josef Martínez aprovechó una distracción defensiva del rival para anticiparse en la pizarra.

Y en el segundo período suplementario, el japonés Yuya Kubo (St. 8m.) estableció la igualdad para el actual líder de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS).

En la tanda de penales, el arquero Drake Callender detuvo el remate ejecutado por Nick Hagglund y gestionó la clasificación de ‘Las Garzas’ de Miami.

El conjunto conducido por el ‘Tata’ Martino tuvo un tibio inicio de juego, donde el balón lejos estuvo de llegar a los pies del astro argentino, que precisó del retraso en el campo para acercarse al juego propuesto por los dirigidos por el técnico norteamericano Patrick Noonan.

Si bien el entrenador rosarino remarcó la necesidad de "escuchar a sus jugadores", el desgaste del crack rosarino se hizo palpable. El exjugador del Barcelona y París Saint Germain completó seis encuentros en la denominada Copa de la Liga (en el restante ante Cruz Azul de México ingresó en la segunda parte) y la cantidad de minutos acumulados repercutió en la mayoría del equipo.

En la noche de este miércoles también tuvo su debut oficial el exdefensor de Racing, el juvenil Tomás Avilés, quien fue sustituido a los 33m. del segundo tiempo por el centrodelantero venezolano Josef Martínez.

Hubo falta de intensidad en la mitad de la cancha para el español Sergio Busquets, quien se sintió atorado por la velocidad del atacante bonaerense Luciano Acosta, ex Boca Juniors, quien a los 17 minutos y tras una seguidilla de rebotes, se enfrentó cara a cara contra el guardameta Drake Callender y colocó el 1-0 en la tarde-noche de Cincinnati.

Sin tener ocasiones de gol, Inter Miami reflejó el cansancio y las altas temperaturas en el estado de Ohio, lo que derivó en que el juez estadounidense Joseph Dickerson detuviera el juego para hidratación de los jugadores en dos ocasiones.

Ya en el complemento, el delantero californiano Brandon Vázquez sorprendió con un tiro desde afuera del área que descolocó a Callender y se tradujo en el 2-0 ante lo que parecía un devastado Inter Miami.

Sin embargo, la pegada de Messi apareció a los 22m. del segundo tiempo para meter un tiro libre en la cabeza del ecuatoriano Campana, quien saltó en soledad y descontó.

Los minutos finales resultaron favorables al conjunto local que parecía estar más cerca del tercero (de hecho, el colombiano Santiago Arias exigió una notable intervención de Callender) que de sufrir algún contratiempo defensivo.

Pero, el fútbol no entiende de merecimientos y un centro bombeado de Messi le permitió a Campana ganar nuevamente de cabeza ante la duda de Kann y la chapa registró 2-2 en Cincinnati para irse al tiempo suplementario, cuando se disputaba el séptimo minuto de adición.

El envión del elenco de color rosa y negro se cristalizó en el período extra, cuando el venezolano Martínez aprovechó una cesión del ingresado argentino Cremaschi y despachó un remate bajo que se convirtió en el 3-2 en favor de los del ‘Tata’ Martino.

En el segundo tiempo suplementario, el cansancio ya era notorio en uno y otro equipo. Pero en ese contexto, el elenco local, empujado por su público, quemó los últimos cartuchos y llegó la igualdad, con un disparo del japonés Kubo (St. 8m.) que encontró cierta complicidad en una floja respuesta de Callender.

Sin embargo, el guardavallas de Inter Miami halló su revancha en la tanda de penales, nuevamente, y le otorgó la clasificación a una nueva definición copera, en este caso, la llamada Lamar Hunt.

El rival en la definición, pautada para el 27 de septiembre, será el ganador de la semifinal que animaban Houston Dynamo y Real Salt Lake, a continuación.

-Síntesis-

FC Cincinnati: Alec Kann; Nick Hagglund, Matthew Miazga e Ian Murphy; Santiago Arias, Junior Moreno, Obinna Nwobodo y Alvaro Barreal; Aaron Boupendza, Luciano Acosta y Brandon Vázquez. DT: Pat Noonan.

Inter Miami: Drake Callender; Deandre Yedlin, Tomás Avilés, Sergey Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Diego Gómez, Sergio Busquets, Jean Mota; Lionel Messi y Leonardo Campana. DT: Gerardo Martino.

Gol en el primer tiempo: 18m. Luciano Acosta (C)

Goles en el segundo tiempo: 8m. B. Vázquez (C); 22m. y 52m. Campana (IM)

Gol en el primer tiempo suplementario: 3m. Josef Martínez (IM).

Gol en el segundo tiempo suplementario: 8m. Kubo (C)

Definición por penales: FC Cincinnati 4 (convirtieron Kubo, Barreal, Santos y Miazga; Callender detuvo tiro de Hagglund)-Inter Miami 5 (anotaron Messi, Farías, Ruiz, Martínez y Cremaschi).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Facundo Farías por Yedlin y Robert Taylor por Mota (IM); 14m. David Ruiz por Miller (IM); 17m. Yuya Kubo por Boupendza (C), 32m. Sergio Santos por Vázquez (C); Noah Allen por Avilés y Josef Martínez por Diego Gómez (IM); 43m. Alvas Powell por Murphy, Marco Angulo por Moreno y Ray Gaddis por L. Acosta (C)

En el primer tiempo suplementario; antes del comienzo, Benjamín Cremaschi por Campana (IM)

Amonestados: Jordi Alba, Jean Mota, Avilés, Kryvtsov (IM) Nwobodo, Acosta, Barreal, Powell, Miazga, Arias (C)

Estadio: TQL Stadium (Cincinnati)

Arbitro: Joseph Dickerson (EE.UU.).

Con información de Télam