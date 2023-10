Independiente Rivadavia empató y es puntero en la Zona B de la Primera Nacional

Independiente Rivadavia de Mendoza empató hoy con Deportivo Madryn 1 a 1 como visitante en el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn y se colocó, a falta de dos fecha para finalizar el torneo, como puntero junto con Chacarita en la Zona B del torneo de la Primera Nacional, tras jugar en la continuidad de la 32da. fecha del grupo.

El delantero paraguayo Alex Arce (14m. ST) -máximo anotador del principal torneo del ascenso con 25 goles- convirtió de tiro penal para el equipo cuyano y el atacante de la misma nacionalidad, Cristian Núñez (26m. ST), lo igualó para el conjunto patagónico.

La igualdad colocó a Independiente Rivadavia junto con Chacarita -que mañana visitará a Brown, de Adrogué- en la punta de la Zona B con 62 puntos, mientras Deportivo Madryn se ubicó undécimo con 42 unidades y con posibilidades de entrar en zona de Reducido.

Gimnasia y Esgrima, de Jujuy a su vez, venció 2 a 0 a Atlanta, de local, en el estadio de Altos Hornos Zapla y se acercó también en el grupo B, a la zona del Reducido.

El delantero Juan Manuel Tévez marcó los dos tantos, el primero a los 27 minutos de la primera parte y el segundo a los 9 minutos del segundo tiempo.

Con la victoria Gimnasia se colocó noveno con 44 puntos, los mismos que tiene Brown, de Adrogué -que mañana recibirá a Chacarita-, pero que lo aventaja por diferencia de goles a favor, en tanto que Atlanta está lejos de la zona de Reducido, se colocó decimotercero con 35 unidades.

Luego en el mismo grupo, jugarán Atlético Rafaela con Chaco For Ever.

Por la 36ta. fecha de la Zona A, Gimnasia, de Mendoza superó y le dio vuelta el partido a Almagro por 4 a 3, de local, en su estadio Víctor Antonio Legrotaglie y se colocó en las puertas de ingresar a la zona del Reducido.

El delantero Alexis Cuello (39m. PT y 12m. ST), abrió el marcador para el equipo de José Ingenieros, mientras que los atacantes Walter Herrera (7 y 26m. ST) Matías Nouet (18m. ST) y Nicolás Romano (54m. ST), dieron vuelta el partido para el conjunto mendocino.

La victoria colocó a Gimnasia en la novena posición con 49 puntos, a 1 de Defensores de Belgrano (50), que es el equipo que lo antecede y se encuentra en zona de Reducido.

Almagro por su parte, se ubicó en los últimos puestos, es decimoséptimo con 34 puntos y por debajo suyo se encuentran San Telmo -con el mismo puntaje y anteúltimo- y Flandria -que es último y se encuentra en zona de descenso-.

Programación de la Primera Nacional:

-Zona A, 36ta. fecha-

Viernes: Flandria 2 (Federico Murillo y Alejandro Gagliardi) - Guillermo Brown, de Puerto Madryn 1 (Wilfredo Olivera).

Sábado: Almirante Brown 1 (Germán Rivero) - Nueva Chicago 0; Defensores de Belgrano 1 (Nicolás Benegas -de penal-) - All Boys 0; Güemes, de Santiago del Estero 2 (Agustín Bellone e Ignacio Carruega) - Temperley 0; San Martín, de San Juan 3 (Alexis Vega -de penal-, Francisco Grahl y Marcos Arturia) - Defensores Unidos, de Zárate 2 (Augusto Aguirre -en contra- y Damián Núñez); Patronato, de Paraná 1 (Ignacio Russo) - San Telmo 0; y Alvarado, de Mar del Plata 1 (Francisco Ramírez) - Agropecuario Argentino 2 (Julián Marcioni y Mauricio Asenjo).

Hoy:

. Gimnasia, de Mendoza 2 - Almagro 2.

Mañana:

. A las 21:10, Deportivo Morón-San Martín, de Tucumán (TyC Sports).

Tiene fecha libre Estudiantes, de Río Cuarto.

-Zona B, 32da. fecha-

Viernes: Quilmes 5 (Iván Colman, Federico Anselmo -2-, Martín Giménez -de penal- y Julián Bonetto) - Tristán Suárez 1 (Maximiliano Brambillo).

Sábado: Estudiantes, de Buenos Aires 0 - Mitre, de Santiago del Estero 1 (Gastón Díaz); y Ferro Carril Oeste 3 (Alexander Díaz, Jonathan Herrera y Patricio Boolsen) - Racing, de Córdoba 1 (Axel Oyola).

Hoy:

. Gimnasia y Esgrima, de Jujuy 2 (Juan Manuel Tévez 2)- Atlanta 0 y Deportivo Madryn 1 (Cristian Núñez)-Independiente Rivadavia, de Mendoza 1 (Alex Arce, de penal); luego jugarán Atlético Rafaela-Chaco For Ever.

Mañana:

. A las 15:00, Brown, de Adrogué-Chacarita (TyC Sports).

. A las 15:30, Deportivo Riestra-Aldosivi y Villa Dálmine-Deportivo Maipú, de Mendoza.

+Posiciones+

Zona A: Agropecuario y Almirante Brown 57 puntos; San Martín T 54; San Martín SJ, Temperley y Estudiantes RC 52; Morón 51; Defensores de Belgrano 50; Gimnasia M 49; Güemes SE 47; Nueva Chicago y Defensores Unidos 46; All Boys 42; Patronato y Alvarado 41; Brown PM* 35; Almagro y San Telmo 34; Flandria 32.

* Se le descontaron tres puntos por incidentes en su estadio en la fecha 24.

Zona B: Chacarita e Independiente Rivadavia 62 puntos; Deportivo Maipú 59; Atlético Rafaela 52; Quilmes 50; Ferro 47; Mitre SE 46; Brown A y Gimnasia J 44; Riestra 43; Deportivo Madryn 42; Racing C, Atlanta y Estudiantes BA 35; Aldosivi y Chaco For Ever 33; Tristán Suárez 28 y Villa Dálmine 20.

Los primeros equipos de cada zona, jugarán una final entre sí, para definir el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. Del segundo al octavo lugar, clasificarán al torneo Reducido, para pelear por el segundo ascenso.

Los últimos de cada zona descienden y los anteúltimos jugarán entre sí, para definir el tercer descenso.

Con información de Télam