Independiente irá con varios cambios a Córdoba para enfrentar a Talleres

Independiente irá con varios cambios para enfrentar a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el próximo domingo a las 21.30, por la 25ta y última fecha del torneo de la LPF en partido que será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.

"De acuerdo a lo ensayado por (el entrenador Julio César) Falcioni, tanto el jueves como este viernes, en Villa Domínico, cambiará el dibujo táctico presentando un 5-3-2", indicó a Télam un vocero de la institución.

"Por eso pondrá a Lucas Romero por el lateral derecho, ante las lesiones de Fabricio Bustos y Gonzalo Asís, saliendo Mauro Zurita; y Thomas Ortega irá por izquierda por el también lesionado Gastón Togni", continuó.

En tanto que "Lucas González se sumará al mediocampo y el zaguero Sergio Barreto, cumplida la fecha de suspensión, regresará en el fondo, mientras que será excluido el volante colombiano Andrés Roa", detalló el informante.

Todo eso lo terminará de confirmar Falcioni mañana en el último entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento, con los ensayos de jugadas detenidas en ataque y en defensa.

En principio, la formación sería con Sebastián Sosa; Lucas Romero, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Ayrton Costa y Thomas Ortega; Domingo Blanco, Lucas González y Alan Soñora; Alan Velasco y Silvio Romero.

Después de la práctica, el plantel almorzará en las instalaciones de Villa Domínico y viajará a las 15 en vuelo charter hacia Córdoba, donde se hospedará en el hotel Howard Johnson La Cañada de cara al partido del domingo.

Por otra parte, Independiente sumará un delantero que no estaba en los planes para la próxima temporada. Se trata de Nicolás Messiniti, que había sido cedido a préstamo a Once Caldas, de Colombia, hasta junio de 2022, pero el jugador decidió rescindir su contrato para fin de diciembre, por lo que podría cubrir la plaza que dejará Jonathan Herrera, a quien no se le renovará el vínculo.

Con información de Télam