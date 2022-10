Hinchas de Gimnasia se movilizarán desde la sede del club en la previa de hoy ante San Lorenzo

Hinchas y socios de Gimnasia y Esgrima se movilizarán hoy desde las 14 hacia el estadio del Bosque platense, en la previa del encuentro ante San Lorenzo, para pedir justicia por César "Lolo" Regueiro, el hincha fallecido durante la represión policial del jueves pasado, en el partido contra Boca.

La vigilia comenzó anoche, cuando familiares y amigos del hincha fallecido se convocaron frente al Monumento del Bosque, con velas encendidas, y fueron acompañados por hinchas con camisetas de otros clubes, entre ellos de Estudiantes, Boca, River, Racing, Villa San Carlos y Cambaceres.

Para hoy, los hinchas convocan a concentrarse a las 14 en la sede social de Gimnasia, en la calle 4 entre 51 y 53, para marchar desde allí hacia el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Los familiares y amigos de Regueiro piden "una investigación rápida y transparente sobre el accionar de la policía bonaerense", señala un comunicado difundido por socios y simpatizantes del "Lobo", en donde se reclama además que "se investiguen las responsabilidades políticas, institucionales y penales que provocaron su muerte".

“A mi hermano lo mató la represión policial”, reiteró anoche en la vigilia Oscar, el hermano de César “Lolo” Regueiro, e insistió en que "hablaron de mi hermano sin saber quién era. No estaba enfermo del corazón y en su momento dejó de jugar al fútbol (en el club San Carlos) por una lesión en la rodilla".

"Agradezco a los que son hinchas de Gimnasia y a los que no, que nos acompañan desinteresadamente", valoró rodeado de familiares y amigos, para pedir que "no haya otro Lolo" y que "los responsables no tiren la pelota afuera".

"A mi hermano y a las más de 20 mil personas que estaban en la cancha las agredió la Policía" dijo Oscar Regueiro, al asegurar que no fue un tema de inseguridad y sostuvo que su hermano "fue a ver un partido de fútbol, con su familia como lo hizo toda la vida y como fue toda la gente a la cancha".

“Justicia por el Lolo”, se leía en las pancartas mientras los hinchas gritaban "se siente, se siente, Lolo está presente", entre banderas y camisetas de diversos clubes, para luego cerrar con un minuto de silencio.

El partido por la fecha 25ta. del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) entre Gimnasia y San Lorenzo se jugará desde las 16.30 en el estadio del bosque platense, con arbitraje de Darío Herrera, y solo podrán concurrir los socios con cuota al día.

Con información de Télam