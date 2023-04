Gol del argentino Di Yorio en el triunfo de León de México ante Violette de Haití por 5 a 0

El argentino Lucas Di Yorio, ex Aldosivi, marcó un tanto para León en la goleada anoche como local ante Violette, de Haití, por 5 a 0, en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, clasificatoria para el mundial de clubes de la FIFA.

El cotejo se desarrolló en el Estadio Nou Camp de León y los goles de León, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, fueron convertidos por el ecuatoriano Ángel Mena, el chileno Víctor Dávila (2), Di Yorio, quien ingresó en el segundo tiempo, y Elías Hernández.

En León, que jugará el desquite en Puerto Príncipe el 12 del actual, jugaron los argentinos Adonis Frías (ex Los Andes y Defensa y Justicia) y Lucas Romero (ex Vélez e Independiente).

En tanto, por la misma instancia, Philadelphia Unión de Estados Unidos le ganó a Atlas de México por 1 a 0, con gol de tiro desde el punto penal del húngaro Daniel Gazdag a los 89 minutos en el Subaru Park Stadium de Pensilvania.

En Unión jugaron los argentinos Joaquín Torres (ex Newell's) y Julián Carranza (ex Banfield), mientras que en Atlas lo hicieron Julio Furch (ex Olimpo, Arsenal, San Lorenzo y Belgrano) y Hugo Nervo (ex Arseanl y Huracán), ingresando en el segundo tiempo.

El desquite se jugará el 12 del actual en el Estadio Jalisco en la ciudad de Guadalajara.

Con información de Télam