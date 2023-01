Ferro confirma negociación con Barcelona por el juvenil Lucas Román

Barcelona de España y Ferro Carril Oeste mantienen una negociación por el juvenil delantero Lucas Ayrton Román que "va bien y bastante rápida", según admitieron a Télam fuentes del club del barrio porteño de Caballito.

La institución catalana pretende la incorporación del futbolista de 18 años para foguearlo en el Barcelona B, equipo dirigido por el ex defensor mexicano Rafael Márquez, revelaron los medios españoles. En cuanto a los términos del acuerdo, propone una cesión sin costo con el objetivo de no incumplir con el Fair Play financiero que rige en España.

Ferro, sin embargo, plantea una venta con la retención de un porcentaje del pase ya que el jugador tiene contrato con el club hasta el 31 de diciembre próximo y desde el 1 de julio estará en condiciones de negociar su futuro en libertad, como estipula la reglamentación FIFA.

"Pocho" Román, quien debutó en la primera de Ferro en 2022, es un delantero zurdo que puede jugar por el centro o como extremo derecho. Se formó en las divisiones infantiles y juveniles del club de Caballito, con el que lleva jugados 27 partidos (3 goles) desde su debut profesional ante Quilmes, el 28 de febrero pasado.

El futbolista tiene pasado en los seleccionados nacionales ya que integró el equipo Sub 20 que se coronó campeón del Torneo de L'Alcudia en agosto de 2022. No obstante, el DT Javier Mascherano no lo incluyó en la lista definitiva de 23 jugadores para el Sudamericano de la categoría que se disputará en Colombia entre el 19 de enero y el 12 de febrero.

Con información de Télam