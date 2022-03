Estudiantes visita a Everton de Chile en búsqueda de la fase de grupo de la Libertadores

Estudiantes de La Plata, que está primero en su zona en la Copa de la Liga Profesional, y tiene una rica historia con cuatro títulos en el máximo certamen continental, visitará mañana a Everton, de Chile, en el cotejo de ida por la tercera fase de la Copa Libertadores.

El encuentro se jugará en el Estadio Sausalito, en Viña del Mar (es del municipio de la ciudad, Everton no tiene estadio), desde las 19.15, con el arbitraje del brasileño Bruno Arleu de Araujo y televisado por Fox Sports. El desquite será en La Plata el 16 de marzo.

También jugarán por la ida, desde las 21.30, Fluminense de Brasil y Olimpia de Paraguay, en tanto que el desquite será el miércoles 16.

Estudiantes, dirigido por Ricardo Zielinski, posee una notable historia en la Copa Libertadores, habiéndola ganado cuatro veces, tres consecutivas en 1968, 1969 y 1970, con la dirección técnica de Osvaldo Zubeldía, y en 2009, dirigido por Alejandro Sabella.

La libertadores forma parte del ADN del hincha del "Pincha", a través de las gestas de esos grandes equipos comandados por Juan Ramón Verón como la gran figura del tricampeón, y su hijo Juan Sebastián, referente del campeón 2009.

Estudiantes llegó a esta instancia luego de eliminar, con bastante grado de dificultad, a Audax Italiano: perdió por 1-0 en Santiago de Chile y ganó 2-0 en el Estadio Uno de la Plata.

El equipo platense es duro, con jugadores con mucho temperamento y experiencia, y con jóvenes a los cuales no les pesa la historia de representar a una camiseta muy ligada a la gloria en el fútbol sudamericano.

La experiencia del arquero Mariano Andujar, la del goleador Mauro Boselli, ambos campeones en 2009; Emanuel Más, Leandro Díaz y Fernando Zuqui, se equilibra con la juventud de Matías Pellegrini o Franco Zapiola.

En el camino del equipo platense asoma un nuevo equipo chileno, esta vez Everton, dirigido por el argentino Francisco Meneghini, un rosarino de 33 años que nunca dirigió en el fútbol local.

"Si estamos en esta situación es porque el equipo se lo ganó. Queremos aprovecharlo y crecer, así que vamos partido a partido. No nos sobra nada, pero somos un equipo con mucha capacidad", dijo Meneghini a la hora de evaluar las chances ante los platenses.

En Everton, que eliminó en segunda fase a Monagas de Venezuela por 3-0 de local y con derrota 0-1 de visita, juegan los argentinos Juan Cuevas (ex Gimnasia), Ismael Sosa (ex Independiente), Guillermo Sánchez (exinferiores de Boca) y Lucas Di Yorio (ex Aldosivi de Mar del Plata).

Hoy el Everton es propiedad del grupo mexicano Pachuca, y su rendimiento mejoró a medida de que su poder económico se hizo importante. En el certamen local está décimo con seis unidades como producto de un triunfo, tres empates y un revés.

El pase a la fase de grupo tanto para Everton como para Estudiantes es fundamental, no solo por el aspecto deportivo sino por el económico ya que al llegar a esa instancia cada equipo se asegura 600.000 dólares por partido, llegando a 3.600.000 al completar los seis juegos del grupo.

+ Posibles formaciones +

Everton: Fernando De Paul; Diego Oyarzun, Julio Barroso, Rodrigo Echeverría y Alex Ibacache, Álvaro Madrid, Benjamín Berrios y Adrián Sánchez; Ismael Sosa, Lucas Di Yorio y Juan Cuevas. DT: Francisco Meneghini..

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Matías Pellegrini o Jorge Morel, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Gustavo Del Prete; Mauro Boselli y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Cancha: Estadio Sausalito, en Viña del Mar

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Brasil)

Horario:19.15

Televisa: Fox Sports.

Con información de Télam