Estudiantes se instaló en Paraguay para visitar mañana a Tacuary

El plantel de Estudiantes de la Plata se instaló hoy en Asunción para iniciar la serie de revanchas de la fase de grupos de la Copa Sudamericana de fútbol, donde mañana visitará a Tacuary en el estadio Defensores del Chaco y el DT Eduardo Domínguez espera por la evolución de Benjamín Rollheiser, quien finalizó el partido anterior con una contractura.

Estudiantes tiene 7 puntos y jugará su último partido como visitante y sobre el buen momento del equipo el entrenador destacó “las estadisticas no ganan ni pierden. Sí tengo en claro la solidez del equipo, tanto ofensiva como defensivamente. Siempre hay cosas para mejorar, el margen es muy amplio. No tenemos que dejar que estas cuestiones nos hagan pensar que somos imbatibles".

Al opinar si es un partido clave para consolidar la posición en el grupo de cara a la clasificación a los octavos de final señaló “cuando uno cree que está cerca, son los momentos más difíciles. Uno sin querer se desvía mentalmente, y no podemos hacerlo en los tramos finales. Ahora se empiezan a decidir cosas. Es cuando más compenetrados tenemos que estar".

"Si tenemos que competir en tres partidos seguidos con el mismo equipo lo haremos sin problemas, hasta que un jugador me diga que no puede estar. Les damos la oportundidad de entender que somos un grupo. No necesitamos que todos jueguen 90 minutos", analizó Domínguez, sobre la poca rotación que tiene el equipo y algunas lesiones que acortaron al plantel.

Tacuary sumó en la fecha pasada su primer triunfo frente a Oriente Petrolero, tiene 3 puntos y se jugará un partido decisivo si quiere seguir con chances de clasificar. Sobre el tema Domínguez puntualizó que “tenemos que focalizarnos en hacer un gran partido con la motivación de jugar una copa y la gente que nos va a acompañar. Tenemos que buscar lo que queremos, como lo hicimos en Bolivia y en Brasil".

La duda más allá de la presencia de Rollheiser, que de no surgir imponderables será titular está si Fernando Zuqui o José Sosa completarán los 11 iniciales: “José (Sosa) es un jugador notable, de una calidad en la que hay pocos en el fútbol argentino. Es un privilegio tenerlo, le aportar mucho al equipo y al grupo con su inteligencia. Obvio que ya no tiene la velocidad de años atrás. Para nosotros es muy importante, y Fernando (Zuqui) tiene una gran dinámica y una pegada exquisita. Entre ellos y el Ruso (Ascacibar) son tres futbolistas que pelean y alimentan la competencia interna por dos puestos”.

El posible elenco titular será con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Luciano Lollo, Zaid Romero y Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui o José Sosa; Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli.

Con información de Télam