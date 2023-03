Enzo Fernández: "Nunca disfruté tanto un partido como el primer tiempo contra Francia"

Enzo Fernández, campeón del Mundo en Qatar 2022 y el jugador argentino más caro de la historia, contó que "nunca" disfrutó "tanto" durante un partido como el primer tiempo de la final contra Francia.

En una entrevista con AFA Estudio, el mediocampista elegido como el mejor jugador joven de la Copa del Mundo repasó la conquista en Qatar que será celebrada mañana con un amistoso ante Panamá en el estadio Monumental.

"Yo estaba disfrutando cómo estábamos jugando porque jugar así la final de un Mundial no tiene precio. La verdad es que nunca disfruté tanto un partido como ese primer tiempo. Fue inolvidable", recordó el futbolista de Chelsea, de Inglaterra.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Como contó en ocasiones, el ex River Plate se enteró de la convocatoria al Mundial una semana antes pero su irrupción en el equipo fue en el segundo y decisivo partido contra México en el que marcó el 2-0.

"Antes de entrar, Scaloni me dijo que maneje la pelota y que trate de buscar a 'Leo'", detalló el también ex Defensa y Justicia antes de relatar paso a paso su gol.

"Antes del córner, 'Leo' me dice 'acercate a jugar, vamos a tenerla ahí'. Cuando me la da no veo a nadie enfrente mío y pensé en encarar y tirar el centro pero después me salió eso porque cuando tiro la bicicleta, me voy para adentro y quedó el arco de frente", recordó.

"En el festejo me felicitaban y después Messi me dijo 'viste que te dije que tenías que acercarte a jugar, te lo mereces, Enzito", reveló.

El oriundo de la localidad bonaerense de San Martín aseguró que el capitán del seleccionado argentino "es un ídolo".

"Es una gran persona, cuando lo necesité siempre estuvo ahí, con un consejo o para dedicarme lindas palabras. Soy un agradecido de por vida", señaló.

"Llevo tres años y medio de carrera y me siento un privilegiado por haber sido campeón con el mejor de la historia y un grupo extraordinario. Es algo soñado", cerró el futbolista de 22 años.

Con información de Télam