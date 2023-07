En River, Demichelis recuperó a González Pírez y tiene a todos los titulares para partido con Colón

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, recuperó al defensor Leandro González Pírez de cara a la recta final del torneo de la Liga Profesional y tendrá a todos los titulares disponibles para jugar el miércoles ante Colón en el estadio Más Monumental.

El zaguero sufrió una distensión muscular en el bíceps femoral derecho ante Instituto, diez días atrás, y se perdió los últimos dos encuentros tras jugar 21 partidos y ser el marcador central con más presencias en la era Demichelis.

González Pírez fue reemplazado por Emmanuel Mammana, Jonatan Maidana y Robert Rojas, pero su rendimiento lo convirtió en un titular indiscutido para Demichelis. Por eso, esta mañana tras entrenarse a la par del resto del plantel, quedó listo para volver ante el "Sabalero".

De este modo, River podrá jugar con una defensa descansada ya que ante Barracas Central solo jugó Enzo Díaz, porque tanto Paulo Díaz -quien fue al banco y no ingresó- y Milton Casco -no concentró- no tuvieron actividad el fin de semana.

Entonces, Demichelis podrá disponer de todos sus titulares con pocos minutos de juego y descansados tras la rotación en la derrota ante Barracas Central por 2-1, en donde sólo jugaron de arranque Franco Armani y Enzo Díaz.

Así, el miércoles a las 21.30, el onde de River sería con Armani; Casco, González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Esequiel Barco, Ignacio Fernández y Rodrigo Aliendro; Lucas Beltrán.

De este equipo sumaron 90 minutos el sábado Enzo Díaz y Armani, jugó 20 minutos Nacho Fernández y otros 10 minutos, Beltrán y De la Cruz, mientras que el resto no salió del banco o ni siquiera concentró.

Por eso, el grupo de los jugadores titulares que son los que más minutos y partidos suman en los 30 partidos que River disputó en el semestre, tuvo esta mañana un entrenamiento muy exigente con pelota en espacios reducidos.

El que no estará disponible es un habitual suplente que ingresa en los segundos tiempos, Pablo Solari, que por llegar a la quinta tarjeta amarilla frente a Barracas Central tiene que cumplir una fecha de suspensión ante Colón.

La idea del DT es sostener esta base en lo que resta del semestre, que incluye durante julio 6 partidos, 5 de ellos por la Liga Profesional y el restante el mano a mano que debe jugar con Talleres de Córdoba por Copa Argentina, sin fecha confirmada.

En tanto, la dirigencia quiere jugar ese partido de Copa Argentina luego de que se termine de definir el torneo, en donde River lleva 9 puntos de ventaja sobre San Lorenzo y Talleres, y restan disputar 15 puntos.

Es decir que River necesita al menos dos triunfos para asegurarse el primer lugar sin depender de los demás resultados, por lo que aún perdiendo los escoltas en la próxima jornada no tiene chances de coronación.

El "millonario" recibirá el miércoles con Colón; el sábado 8 de julio visitará a San Lorenzo; después recibirá a Estudiantes y en las últimas dos fechas viajará a Rosario para jugar con Central, y cerrará ante Racing en el Más Monumental.

Es decir que al partido frente al "Ciclón", en caso de ganarle a Colón y que Talleres pierda en su visita a Sarmiento y San Lorenzo caiga ante Racing, a falta de 12 puntos en juego llegará con el primer puesto asegurado al clásico en el Nuevo Gasómetro.

Por otra parte, River tiene la chance de igualar la marca histórica de la era Marcelo Gallardo con los partidos consecutivos de triunfos locales que es de 14, pues el miércoles puede llegar a 12 y aún debe jugar contra Estudiantes y Racing.

River desde que empezó el año jugó 13 partidos de local y ganó 12, perdió ante Arsenal en su segunda localía y desde entonces no conoce otro resultado que el triunfo tanto en la Copa Libertadores como en la Liga Profesional.

Con este panorama, el equipo se entrenó por la mañana en el predio de Ezeiza tras el descanso del domingo y mañana repetirá la rutina para quedar concentrado en el Más Monumental de cara al partido ante el "Sabalero".

La rutina de hoy fue con trabajos regenerativos para los que jugaron el sábado en la cancha de Barracas y con tareas fuertes para el resto. En la lista del parte médico estuvieron los lesionados Matías Suárez, David Martínez y Bruno Zuculini.

Con información de Télam