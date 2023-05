El presidente de River consideró "exagerada" la reacción de Boca tras la provocación de Palavecino

El presidente de River Plate, Jorge Brito, lamentó los incidentes del final en el superclásico y consideró "exagerada" la reacción de los jugadores de Boca Juniors ante las provocaciones del mediocampista Agustín Palavecino en el festejo del gol del penal anotado por el colombiano Miguel Borja a los 93 minutos.

“Palavecino es un jugador inteligente, una buena persona, va a aprender de esto, pero me pareció exagerada la reacción de Boca", dijo el titular "millonario" en declaraciones formuladas a TyC Sports, al día siguiente de la victoria 1-0 en el Monumental.

En relación a la sanción del penal, Brito respondió que estuvo bien cobrado: “Me parece que hay contacto y es dentro del área, después podemos entrar en el detalle de si se cobran o no, de si es el último minuto... Que yo sepa, el reglamento no difiere en qué minuto es la falta para definir si es o no penal".

Sobre los incidentes confesó: "No me gustó nada cuando ví lo que había ocurrido, muchas veces a todos nos pasa que nos sale el hincha de adentro y hacemos algo que puede fastidiar al otro. Ahí es cuando tenemos que tener más claros los límites”.

Brito valoró después el trabajo realizado por el entrenador Martín Demichelis, quien tomó el cargo a finales del año pasado: "Sabíamos que el post Gallardo iba a ser complicado por lo que había sido Marcelo en ocho años y medio, pero desde el momento en el que llegó Martín pudo entrar muy bien al grupo desde lo humano”.

"También está demostrando ser un gran DT, está a la altura de River, se refleja en los hinchas, que estamos todos muy contentos con él. Esto recién empieza, vamos sólo seis meses. Hay que ir despacio, es un proceso nuevo", agregó.

River, con un partido más, es líder absoluto de la Liga Profesional con 9 puntos de ventaja sobre San Lorenzo, que esta tarde recibirá a Defensa y Justicia -tercero- en el Nuevo Gasómetro.

Con información de Télam