El francés Thierry Henry pide una "oportunidad" como seleccionador de Estados Unidos

El exfutbolista Thierry Henry se mostró interesado en el seleccionado de los Estados Unidos de cara al próximo Mundial 2026, del que será país anfitrión junto con Canadá y México, y pidió "una oportunidad" para ser el entrenador después de asegurar que conoce al plantel y a la competencia nacional.

"¿Conozco a los jugadores? Sí, los conozco. ¿Conozco la liga? Sí, conozco la liga. ¿Quiero ser seleccionador a cualquier nivel? Sí, claro que me gustaría", reconoció el francés de 45 años en declaraciones a CBS Sports que replicó la agencia DPA.

El seleccionado masculino de los Estados Unidos no tiene actualmente un director técnico, ya que el contrato de Gregg Berhalter finalizó a fines de 2022 después del Mundial de Qatar, en el que alcanzó los octavos de final.

"Titi" Henry, que se retiró en 2014 en New York Red Bulls y tuvo pasos como DT por Montreal Impact de la MLA y el Mónaco francés, se postuló hoy como nuevo técnico del combinado estadounidense después de su experiencia como ayudante de Roberto Martínez en la selección de Bélgica.

Ahora, el exfutbolista -considerado uno de los mejores delanteros de todos los tiempos- quiere una oportunidad como primer entrenador. "Ser el número dos no es algo que me gustaría volver a ser nunca más. Siento un enorme respeto por Roberto Martínez, me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo, pero me gustaría tener otra", aseguró Henry, que quiere conocer el plan de la Federación de los EEUU para su seleccionado masculino.

"¿Cuál es la filosofía? ¿Qué quiere ser? Cuando te haces esta pregunta, al final vas a encontrar esas respuestas. No porque vayas a organizar la competición vas a llegar lejos automáticamente, ya lo hemos visto con algunos grandes equipos", recordó.

"A veces, los equipos grandes no pueden ganar en casa, y los pequeños no suelen hacerlo bien. Recuerdo que Corea del Sur llegó a semifinales (en 'su' Mundial en 2002). Recuerdo que Corea del Sur paró su liga y realizó una concentración durante ocho meses para intentar rendir, y la gente se preguntaba porqué estaban tan en forma y llegaron a la semifinal", destacó Henry.

