El DT Portanova dice que su equipo intentará "ser competitivo" ante Japón en Fukoka

Germán Portanova, entrenador del seleccionado argentino femenino de fútbol que enfrentará en la medianoche del sábado a Japón, aseguró que su equipo intentará "competir" y hacer su "juego" frente a una potencia.

"Venimos de un Mundial en el que no hemos podido ganar, pero sí competimos muy bien. Para mi es muy importante intentar jugar, esa es mi ideología. No me gusta meternos atrás, nosotros intentaremos competir y hacer nuestro juego, pese a que el seleccionado japonés es uno de los mejores del mundo", expresó Portanova en la conferencia de prensa previa al amistoso internacional.

Argentina enfrentará a Japón, campeón mundial en 2011, desde las 0 de mañana (hora de nuestro país), en el Mikuni World Stadium Kitakyushu de Fukoka. El partido será transmitido por DeporTV.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Portanova comentó que "si bien Argentina en fútbol femenino está unos pasos por detrás de Japón, siempre es bueno ver nuevas jugadoras en este tipo de partidos. La renovación del equipo tiene que ver con que hay entre seis y siete futbolistas de Boca que no han podido venir por su participación en la Copa Libertadores".

El entrenador del seleccionado, que tendrá su primer partido después de la participación en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 (con derrotas ante Suecia e Italia y un empate frente a Sudáfrica), se refirió a las complicaciones en el largo viaje que tuvo la Selección hasta Japón.

“Tuvimos un retraso inesperado. Fuimos de Buenos Aires a Frankfurt y cuando partimos hacia Japón tuvimos que volver a Alemania porque hubo actividad bélica en el aire. Dormimos muy pocas horas en el hotel para luego salir a Copenhague y después sí por fin a Tokio. Fue el viaje más largo de mi vida, las futbolistas llegaron con mucho desgaste pero darán lo mejor", contó.

Argentina, que se prepara para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, que se disputarán entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre, tiene en el plantel a las arqueras Abigaíl Chaves (Huracán) y Vanina Correa (Central); las defensoras Nerea Agüero (Granada de España), Sophia Braun (León de México), Gabriela Chávez (Estudiantes de Caseros), Aldana Cometti (Madrid CFF de España), Catalina Roggerone (CSU Bakersfield de Estados Unidos) y Adriana Sachs (Racing); las volantes Lorena Benítez (Palmeiras de Brasil), Daiana Falfán y Romina Núñez (UAI Urquiza), Maricel Pereyra (San Lorenzo) y Chiara Singarella (South Alabama de Estados Unidos); y las delanteras Paulina Gramaglia (Red Bull Bragantino de Brasil), Dalila Ippolito (Pomigliano de Italia), Mariana Larroquette (Orlando Pride de Estados Unidos), Érica Lonigro (Central), Paloma Fagiano y Catalina Primo (River).

Con información de Télam