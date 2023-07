El DT argentino Bernay debuta con una victoria en Cerro Porteño

Cerro Porteño, en el debut del técnico argentino Víctor Bernay, venció anoche a Sportivo Ameliano, por 1-0, en un encuentro válido por la fecha 2 del torneo Clausura de la división Profesional del fútbol de Paraguay

El conjunto 'azulgrana' se impuso con una conquista de penal del también argentino Diego Churín (ex Independiente y Los Andes), a los 6 minutos de la primera mitad.

Bernay, de 53 años, asumió el cargo que dejó vacante el bonaerense Facundo Sava, quien renunció luego de la eliminación del equipo en fase de grupos de la Copa Libertadores.

En Cerro Porteño se alistaron también el mediocampista Federico Carrizo (ex Rosario Central y Boca Juniors) y el volante Claudio Aquino (ex Independiente y Belgrano de Córdoba).

En Ameliano, en tanto, se alinearon el arquero Joaquín Papaleo (ex Temperley y Unión de Santa Fe) y el centrocampista Kevin Benítez (ex Lanús), según reflejó 'Soccerway'.

En otro encuentro adelantado del sábado, Olimpia, con un tanto del atacante platense Facundo Bruera (ex Brown de Adrogué), perdió por 3-2 con Resistencia, que tuvo en sus filas al defensor misionero Oscar Brizuela (ex Guaraní A. Franco de Posadas) y al delantero catamarqueño Nelson Da Silva (ex All Boys), quien se fue expulsado a los 39m. del segundo período.

Con información de Télam