Eduardo Domínguez se despidió de Colón: "Siempre van a estar en mi corazón"

(Agrega declaraciones de Eduardo Domínguez)

Eduardo Domínguez formalizó hoy su salida anticipada de Colón de Santa y se despidió de los hinchas con una carta escrita a mano que fue publicada por el club.

"En el día de hoy formalizamos de mutuo acuerdo un hasta luego con nuestro técnico campeón, quien nos entregó la siguiente carta para todo el pueblo sabalero", publicó Colón en su cuenta oficial junto a la foto del texto escrito por el ahora exDT.

"Quisiera expresar todo mi agradecimiento al hincha que siempre me ha mostrado su respeto y su cariño", inició Domínguez.

"A mis jugadores, que han llevado a lugares que solamente se sueñan; al staff médico, utileros, cancheros y toda la gente que trabaja en el club; y a la Comisión Directiva encabezada por José Vignatti, agradecerles el haber confiado en mi nuevamente", continuó el "Barba".

"Todo principio tiene un fin, y siento que es el momento de despedirnos. Un hasta luego alcanza, o hasta siempre, porque siempre van a estar en mi corazón. ¡Gracias Colón!", cerró el DT que sacó campeón al "sabalero" de la Copa de la Liga Profesional.

Domínguez había renunciado el pasado 20 de diciembre, luego de perder la final del Trofeo de Campeones ante River Plate (4-0) en Santiago del Estero.

El entrenador tenía contrato con Colón hasta diciembre de 2022 y en las últimas horas viajó a Santa Fe para rescindir formalmente el vínculo.

Allí fue entrevistado por el programa Pasan Cosas, de Aire de Santa Fe, donde confesó que el alejamiento de Colón "era algo que venía manejando y hablando con el presidente, José Vignatti. No fue de un día para otro ni por uno o dos resultados en particular (la derrota en el clásico con Unión y la final del Trofeo de Campeones ante River, con caídas respectivas de 3-0 y 4-0), aunque es cierto que el año no terminó como se quería".

"El apoyo de Vignatti y el resto de la dirigencia estaba y me pidieron que siguiera, pero sentía que no le podía dar más a Colón y estar por estar, justo en un año de Copa Libertadores, no correspondía. Era necesario que viniera alguien con otra energía", aclaró.

Y después, a Radio Sol le habló del delantero Facundo Farías, de 19 años, pretendido por Boca y River. "Lo que no se tiene que olvidar el empresario que lo maneja (Martín Sendoa) es que él es el empresario y el que juega es el jugador. No exponerlo por exponerlo, para que salga en un diario o un portal. El chico tiene un recorrido muy grande por delante y le gusta aprender, pero el futuro va a estar en sus manos", remarcó finalmente Domínguez.

Con información de Télam