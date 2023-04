DT de Racing, Fernando Gago, tras la derrota como local ante Newell's: "El fútbol no salió"

El entrenador de Racing Club, Fernando Gago, se mostró autocrítico al asegurar que "el fútbol no salió", en referencia a la derrota de esta noche por 1-0 ante Newell's Old Boys en la previa al clásico del próximo domingo ante independiente.

"Tratamos de cortar su circuito de juego. Pero obviamente no estuvimos finos en el juego y no encontramos ese pase fino para romper sus líneas. Estuvimos muy imprecisos y perdimos muchos duelos individuales. El fútbol no salió", declaró Gago en conferencia de prensa.

"Tenemos que hacernos fuertes desde esta adversidad que se nos presenta en el presente tras estos dos últimos resultados en contra y buscar prepararnos de la mejor forma para ir por un triunfo en el clásico", continuó.

Además de la derrota de esta noche ante la "Lepra", Racing perdió por 3-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y encarará el clásico de Avellaneda con dos caídas consecutivas.

El DT "académico", a pesar de no haber conseguido puntos con su equipo en las últimos dos presentaciones, intentó transmitirle confianza a los hinchas, quienes tras la derrota de esta noche, exigieron un triunfo el próximo domingo ante Independiente.

"A la gente le puedo decir que confíe en este equipo porque este grupo va a hacer todo lo posible para quedarse con el clásico", dijo.

"Se perdieron dos partidos seguidos y puede ser que haya preocupación al respecto porque queremos que el equipo vuelva a tener el volumen de juego que ya mostró y en especial porque queremos volver al triunfo", añadió.

"Todavía no hablamos con el grupo sobre el clásico, ya que teníamos el partido ante Newell's por delante. A partir de mañana empezaremos a trabajarlo. Lo externo acá no tiene importancia: hay que intentar jugar mejor que el rival para poder ganar", concluyó Fernando Gago.

Racing Club visitará a un convulsionado Independiente el domingo venidero desde las 16.30 en el estadio Ricardo Enrique Bochini, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Con información de Télam