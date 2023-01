Dos goles del argentino Nicolás Ibañez en la goleada de Pachuca ante Puebla

El argentino NIcolás Ibañez, ex jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, marcó dos goles para el triunfo de Pachuca ante Puebla, por 5 a 1, en el partido con el cual culminó la primera fecha del certamen Clausura de México.

Pachuca, vigente campeón, consumó anoche el triunfo con los goles de Ibañez (quien también jugó en el ascenso en Comunicaciones), Luis Chávez, Kevin Alvarez y Javier López, mientras que Martín Barragán descontó para Puebla.

En Pachuca además jugaron los argentinos Oscar Ustari (ex arquero de Independiente y Argentinos Juniors) y Gustavo Cabral (ex Racing y River), mientras que en el Puebla fue titular Federico Mancuello (ex Independiente y Vélez), indicó SoccerWay.

Otros resultados de la jornada inaugural: Necaxa 2-Atlético San Luis 3, América 0-Querétaro 0, Monterrey 0-Guadalajara 1, Pumas 2-Juárez 1, Santos 0-Tigres 3, Tijuana 1-Cruz Azul 1.

Fueron postergados en esta fecha inaugural Mazatlán-León y Atlas-Toluca.

Con información de Télam