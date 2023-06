Colón volvió al triunfo y dejó con las manos vacías a Estudiantes

Colón derrotó de local a Estudiantes de La Plata por 1 a 0, volvió al triunfo luego de cuatro partidos y sigue sumando puntos para estabilizar su año, en un partido correspondiente a la vigésima fecha de la Liga Profesional (LPF).

El equipo santafesino se impuso con un gol de cabeza de su zaguero Facundo Garcés pasada la media hora del primer tiempo y luego manejó el partido con una gran labor de sus volantes, mientras que Estudiantes padeció el "embrujo" del Cementerio de los Elefantes Brigadier Estanislao López, donde no gana desde 2014.

En el primer tiempo, los equipos mostraron intenciones de ofrecer un buen juego, con llegadas a los arcos, con un interesante juego asociado. Estudiantes fue más agresivo, tuvo llegadas e hizo trabajar mucho a la defensa local.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el mejor momento de Estudiantes, Colón tuvo un tiro libre cerca del área rival, Rafael Delgado (luego lesionado) ejecutó con precisión, la pelota encontró la cabeza de Facundo Garcés que la mandó adentro. Rápidamente, Néstor Gorosito ordenó su mediocampo y allí estuvo la clave, en el trabajo de Baldomero Perlaza, Augusto Schott, Juan Pablo Álvarez y Leonel Picco.

Mientras que Estudiantes padeció una noche floja de sus hombres encargados de la creación como José Sosa, Benjamín Rollheiser y Fernando Zuqui, que no acertaron en los pases y pudieron crear muy poco como para alimentar al solitario Boselli.

En el comienzo del segundo tiempo, Estudiantes se fue encima de los locales y cuando parecía que se lograba el empate, Garcés tapo con su taco un remate de Mauro Boselli que iba derecho al fondo de la red.

Colón se mantuvo firme en su mediocampo, para allí disolver las acciones de su rival, maniatarlo y comenzar a gestar oportunidades con la idea de darle mucho trabajo a Mariano Andújar.

A los 15 minutos, Ramón "Wanchope" Ábila recuperó una pelota afuera del área platense, a pocos metros, lo encaró a Jorge "Corcho" Rodríguez y cayó.

El árbitro Nazareno Arasa no cobró inicialmente, pero debió ir al VAR luego de varios minutos de dudas, aunque sancionó off side en el inicio de la jugada, a pesar del disenso de sus colegas apostados en video.

Eduardo Domínguez buscó profundidad con Guido Carrillo, mientras que Pipo Gorosito buscó aire, atendió lesiones y envió a la perla Facundo Farías por un flojo Wanchope, para que vaya recuperando ritmo, luego de una larga lesión.

A los 38 minutos, Colón quiso liquidarlo y se fue encima del "Pincha", lo rodeó en su área, metieron un pase largo para el recién ingresado Jorge Benítez que pidió pena por una presunta mano de Leonardo Godoy, Arasa cobró penal, pero dio marcha atrás luego de chequearlo en el VAR.

La noche no parecía inclinarse por los visitantes, que tenían problemas para generar jugadas y apremiar a la defensa local y al arquero Ignacio Chicco. Inclusive Facundo Farías y Perlaza tuvieron oportunidades de aumentar el marcador sobre el cierre del encuentro.

= Síntesis =

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Gian Nardelli, Rafael Delgado; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Augusto Schott y Juan Pablo Álvarez; Santiago Pierotti; y Ramón "Wanchope" Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, José Sosa; Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el primer tiempo: 35m Garcés (C).

Cambio en el primer tiempo: 44m Cristian Vega por Delgado (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Matías Godoy por Núñez (EDLP); 27m Guido Carrillo por Zuqui (EDLP); 39m Andrew Teuten por Schott (C); 33m Jorge Benítez por Ábila (C), Facundo Farías por Pierotti (C) y Julián Chicco por Picco (C).

Amonestados en el primer tiempo: 30m Meza (C); 32m Godoy (EDLP); 42m Picco (C) y 45m Benedetti (EDLP).

Amonestados en el segundo tiempo: 13m Pierotti (C).

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Pablo Dóvalo.

Cancha: Colón (Santa Fe)

Con información de Télam