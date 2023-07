Colón sufrió una preocupante derrota en Sarandí

Colón de Santa Fe recibió esta tarde un duro revés, que complica su situación en la lucha por la permanencia en primera división, al caer con Arsenal por 2 a 0 en Sarandí en la última fecha de la Liga Profesional.

El "Sabalero" fue un equipo sin respuestas anímicas ni futbolísticas, en especial durante el primer tiempo, cuando su capitán, Paolo Goltz, marcó en contra el primer tanto (36m.) de un partido que Facundo Pons sentención, de tiro penal, en el quinto minuto de descuento.

El equipo de Néstor "Pipo" Gorosito terminó el torneo con 25 puntos, producto de 4 victorias, 13 empates y 10 derrotas, sólo por encima de Huracán y Arsenal, los equipos que hasta el momento perderían la categoría por tabla anual y tabla de promedios.

Esta fue la quinta caída en seis partidos para los santafesinos, que no ganan desde el 13 de junio (1-0 vs. Estudiantes de La Plata).

Arsenal cortó una racha similar ya que su anterior alegría había sido el 1 de junio frente a Boca Juniors en su estadio Julio Humberto Grondona.

La dinámica de Rivero en la mitad de la cancha, las proyecciones de Lucas Souto y la distribución de Santiago Toloza fueron los argumentos principales de los que se valió el local para hacer diferencia en el partido.

Los cuatro cambios dispuestos por "Pipo" Gorosito en relación a la derrota con Tigre, el pasado martes, no dieron resultado. Colón fue un equipo apático, sin rebeldía, carente de ideas para elaborar jugadas y poner en peligro el arco de Alejandro Medina.

Su funcionamiento mejoró levemente, sin incidencia para el resultado, con los ingresos en el segundo de Carlos Arrúa, Natanael Troncoso y Ramón "Wanchope" Ábila.

La única chance para llegar al empate la dispuso recién con el tiempo reglamentario cumplido en un tiro de esquina que derivó en múltiples rebotes y una salvada del enmascarado Tiago Banega en la línea.

En la última jugada de la tarde, el arquero Ignacio Chicco cometió un penal por una salida tardía y Pons, con un disparo certero, aseguró la victoria local.

= Síntesis =

Arsenal: Alejandro Medina; Lucas Souto, Néstor Breitenbruch, Maximiliano Centurión, Joaquín Pombo y Adrián Sporle; Braian Rivero, Gonzalo Muscia y Santiago Toloza; Facundo Pons, Flabian Londoño. DT: Federico Vilar.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Gian Nardelli, Paolo Goltz, Facundo Garcés y Rafael Delgado; Leonel Picco, Stéfano Moreyra y Tomás Galván; Jorge Benítez y Santiago Pierotti. DT: Néstor Gorosito.

Gol en el primer tiempo: 36m. Goltz e/c (A).

Gol en el segundo tiempo: 50m. Pons (A), de tiro penal.

Cambios en el segundo tiempo, al comenzar, Carlos Arrúa por Moreyra (C) y Gonzalo Silva por Meza (C); 18m. Natanael Troncoso por Pierotti (C) y Ramón Ábila por Benítez (C); 23m. Lautaro Guzmán por Flabian Londoño (A); 29m. Daniel Lucero por Souto (A); 30m. Lucas Brochero por Toloza (A); 31m. Guillermo Gonzalvez por Galván (C) y 42m. Tiago Banega por Muscia (A).

Amonestados: Toloza y Londoño (A). Garcés y Picco (C).

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Adrián Núñez.

Estadio: Arsenal.

Con información de Télam