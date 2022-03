Chacarita recibe a Temperley en la búsqueda de una victoria que lo acerque a los primeros puestos

Chacarita Juniors, que viene de lograr un triunfo luego de 17 encuentros sin ganar, será local ante Temperley, en uno de los siete encuentros a desarrollarse mañana por la cuarta fecha del torneo Nacional de fútbol.

El partido se jugará desde las 17, en el estadio de Chacarita, en el partido bonaerense de San Martín, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Lucas Comesaña.

La programación dominical de la fecha se completará con Guillermo Brown de Puerto Madryn-Flandria (17 horas), Sacachispas-Deportivo Maipú (17), San Martín de San Juan-Deportivo Riestra (17:30), Atlético de Rafaela-Gimnasia de Jujuy (19), Chaco For Ever-Güemes (19:30) y Mitre de Santiago del Estero-Quilmes (21).

Chacarita tuvo como entrenador en las primeras dos fechas a Federico "Torpedo" Arias, quien tras perder con Almirante Brown y empatar ante Gimnasia de Jujuy, renunció al cargo, ya que tampoco había ganado en el certamen pasado sobre un total de 12 encuentros (cuatro empates y ocho reveses).

En la jornada pasada dirigió Marcelo Venturini, DT de inferiores, y logró vencer a Flandria en Jauregui, por 2 a 1, lo que cortó una negra racha de 17 juegos sin triunfos. Mañana volverá a estar a cargo del equipo ante el "Gasolero" pero la dirigencia sigue buscando entrenador y Juan Manuel Llop es candidato.

Temperley, con Fernando Ruiz como DT, suma tres unidades y viene de perder ante Brown de Adrogué como local por 1 a 0, luego de caer ante San Martín de Tucumán y ganar en Nuñez frente a Defensores de Belgrano.

Por su parte, Quilmes, que en su anterior presentación le ganó en el minuto final a Ferro por 2-1 de local, visitará a Mitre de Santiago del Estero, que empató con Nueva Chicago y cayó ante Almagro y Maipú.

La fecha se completará el lunes con: San Telmo-All Boys (17, TyC Sports), Santamarina de Tandil-Almirante Brown (19:05, TyC Sports) y Ferro-Independiente Rivadavia (21:10, TyC Sports).

- Posiciones: Brown (A) y San Martín (T), 10 puntos; Belgrano 9; Deportivo Riestra, All Boys, San Martín (T) y Deportivo Maipú, 7; Almirante Brown, Guillermo Brown y Almagro, 6; Gimnasia (J), Chaco For Ever, Estudiantes (RC) e Instituto, 5; Independiente Rivadavia, Deportivo Madryn, San Martín (SJ), Tristán Suárez, Alvarado y Chacarita, 4; Gimnasia (M), Atlanta, Santamarina, Temperley, Quilmes, Ferro y Deportivo Morón, 3; Estudiantes (BA), Sacachispas, Nueva Chicago, Güemes y Defensores de Belgrano, 2; Atlético de Rafaela, Mitre (SDE), Agropecuario, San Telmo, Flandria y Villa Dálmine, 1.

Con información de Télam