Central Córdoba ganó en Tucumán y agrava crisis de Atlético

Central Córdoba de Santiago del Estero (9 puntos) superó esta noche como visitante a Atlético Tucumán (4), por 1-0, en partido correspondiente a la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF) en donde se disputaron clásicos y emparejamientos interzonales.

En el estadio Monumental José Fierro, el conjunto 'ferroviario' sacó renta máxima con una conquista de Claudio Riaño (Pt. 32m.). De esta manera, el conjunto dirigido por Sergio Rondina subió en la tabla de la zona B, abandonando no sólo la última colocación sino que poniéndose a tiro (tres puntos) de la línea de Tigre y Colón de Santa Fe, que son los últimos que se clasificarían para los cuartos de final de la competencia.

La contracara es el 'Decano' tucumano: sumó su tercera derrota consecutiva sin marcar goles, se acerca peligrosamente a la zona de descenso y la continuidad de su DT, el juninense Juan Manuel Azconzábal, está cada vez más comprometida.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El comienzo tuvo muchas imprecisiones, en donde ambos equipos se prestaban la pelota. En ese contexto, el equipo visitante se acomodó mejor, porque jugó con la equivocación de un rival nervioso y apurado.

Así, Central Córdoba apostó a presionar cerca del mediocampo y obligar al local a tirar pelotazos, que los centrales santiagueños ganaban con facilidad. Mientras que Soraire, el técnico dentro de la cancha, era el iniciador del juego, el organizador de las ideas.

Atlético tuvo dos oportunidades en los pies de Ruiz Rodríguez y otro en la cabeza del defensor Thaller, quien se anticipó a Toselli pero no pudo convertir.

El primer yerro del conjunto tucumano fue capitalizado por su par del 'Huevo' Rondina, a los 32 minutos. El delantero Kaprof capturó un mal pase de Risso Patrón y le otorgó una habilitación milimétrica a Riaño, quien se filtró en una defensa muy abierta y definió 'tres dedos' al segundo palo del arquero Campisi.

Dos minutos después, Acosta se metió en el área rival y el defensor Pereyra lo tocó ligeramente. El árbitro Fernando Espinoza, fiel a su costumbre, confundió con sus señas, pero dispuso el saque de arco para el visitante.

Recién a los 44m., volvió a acercarse Central Córdoba al arco local, cuando Alejandro Martínez metió un desborde fenomenal en centro para Riaño, que definió muy mal y la dejó quieta en el área chica.

Atlético dejaba espacios y sobre el cierre del primer período, el guardavallas evitó el segundo, con un fusilamiento al cuerpo del joven Martínez (ex Defensores de Belgrano), uno de los mejores de esos 45m. iniciales.

A los 4 minutos de la reanudación, el uruguayo Renzo Lopez (ex Wanderers y Plaza Colonia) recibió la pelota, se sacó un marcador de encima y remató con fuerza, pero Campisi le tapó el segundo, otra vez.

Los cambios dejaron en evidencia la planificación de uno y otro entrenador a partir del resultado. Mientras Rondina prefirió hombres para el control del balón, su colega Azconzábal se desesperó en situar delanteros en cancha, pero con escasa participación en los sistemas de juego. Así, Central Córdoba, aun teniendo menos la pelota, siempre fue más peligroso.

-Síntesis-

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Gastón Gil Romero, Renzo Tesuri y Ramiro Ruiz Rodríguez; Leonardo Heredia y Augusto Lotti. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Central Córdoba (SE) : Cristopher Toselli; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Alejandro Martínez, Jesús Soraire, Matías Laba y Francisco González Metilli; Claudio Riaño y Juan Cruz Kaprof. DT: Sergio Rondina.

Gol en el primer tiempo: 32m. Riaño (CC)

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Joaquín Pereyra por Heredia (AT) y Renzo López por Kaprof (CC); 19m. Federico Andrada por Gil Romero y Cristian Menéndez por Lotti (AT); 21m. Deian Verón por Soraire y Rodrigo Montes por González Metilli (CC); 27m. Ciro Rius por Tesuri (AT); 30m. Eugenio Isnaldo por Risso Patrón (AT); 33m Pablo Argañaraz por Riaño y Nahuel Banegas por A. Martínez (CC)

Amonestados: Soraire, Laba y Montes (CC)

Árbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Atlético Tucumán.

Con información de Télam