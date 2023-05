Brown de Adrogué y Mitre empatan y siguen fuera de la zona de Reducido

(Actualiza con el primer partido del día)

Brown de Adrogué y Mitre de Santiago del Estero empataron este domingo sin goles en un partido de la 14ta. fecha de la Zona B de la Primera Nacional y permanecen fuera de la zona del Reducido por el segundo ascenso.

La victoria hubiera dejado a cualquiera de los dos dentro del lote de equipos (del 2° al 8°) que disputarán el mini torneo a final de la temporada por una plaza en la Liga Profesional.

Pero con la igualdad, Brown quedó décimo y Mitre un puesto más abajo, ambos con 17 unidades.

= Resumen =

- Zona A, 16ta. fecha -

. Sábado: Deportivo Morón 1 (Coronel -de penal-) -Nueva Chicago 0; Gimnasia de Mendoza 2 (Tadeo Marchiori y Rodrigo Castro -de penal-) - San Telmo 1 (Sebastián Olivarez en contra); Defensores de Belgrano 1 (Claudio Salto, de penal) -Estudiantes (Río Cuarto) 0; Patronato 3 (Facundo Cobos -de penal-, Ignacio Russo y Mateo Levato) - Temperley 1 (Patricio Cucchi) y Almirante Brown 3 (Germán Rivero, Alan Barrionuevo y Marcos Enrique) - All Boys 0.

. Hoy: Flandria-Agropecuario de Carlos Casares (15:30) y Alvarado (Mar del Plata)-Almagro (16:30).

. Lunes: Güemes (Santiago del Estero)-San Martín de Tucumán (19:00, TyC Sports) y San Martín (San Juan)-Brown de Puerto Madryn (21:30).

Libre: Defensores Unidos (Zárate).

. Posiciones: Agropecuario 26 puntos; Temperley 25; Almirante Brown 24; San Martín (SJ) y Defensores Unidos (Zárate) 23; Gimnasia (M) 21; San Martín (T), Defensores de Belgrano y Morón 20; Güemes (SdE) y Estudiantes (RC) 19; Patronato, Brown (PM), Almagro y Chicago 18; Flandria 16; Alvarado 15; All Boys 14 y San Telmo 12.

- Zona B, 14ta. fecha -

. Viernes: Gimnasia (Jujuy) 1-Tristán Suárez 0.

. Sábado: Deportivo Madryn 2 (L. González y Pruzzo) - Deportivo Maipú de Mendoza 3 (Sambueza -de penal-, Véliez e I. González); Villa Dálmine 0 - Aldosivi de Mar del Plata 1 (Ariel Cervera), Atlético de Rafaela 1 (Delgadillo) - Independiente Rivadavia de Mendoza 3 (Reali y Arce -2-). Quilmes 1 (Bonetto)-Chacarita 1 (Zanini)

. Hoy: Brown (Adrogué) 0-Mitre de Santiago del Estero 0 y Ferro Carril Oeste-Atlanta (16.35, TyC Sports).

. Lunes: Deportivo Riestra-Racing de Córdoba (15:30) y Estudiantes (BA)-Chaco For Ever (21.10, TyC Sports).

. Posiciones: Chacarita 28 puntos; Deportivo Maipú 27; Independiente Rivadavia 25; Quilmes y Rafaela 23; Gimnasia (J) 19; Atlanta, Aldosivi y Dep. Madryn 18; Brown (A) y Mitre (SdE) 17; Racing (C), Riestra y Ferro 16; Estudiantes (BA) 15; Villa Dálmine 14; Tristán Suárez 13 y Chaco For Ever 10.

Con información de Télam